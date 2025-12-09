ССО Украины уничтожили склад БПЛА и 6000 м³ топлива оккупантов на Донбассе
Киев • УНН
Силы спецопераций ВСУ в ночь на 8 декабря успешно поразили вражеские цели на оккупированных территориях. Уничтожен склад БПЛА 9-й бригады рф в Донецке и 6000 м³ топлива в Семейкино Луганской области.
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать логистику российских оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.
Подробности
В ночь на 8 декабря подразделения украинских спецназовцев совершили успешное поражение ударными БПЛА по вражеским целям на оккупированных россиянами территориях.
В Донецке дроны ССО поразили склад БПЛА 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й российской армии. На складе хранилось значительное количество разведывательных и ударных БПЛА тактического уровня, а также боевые части к ним.
Внимание, видео 18+!!!
В населенном пункте Семейкино Луганской области был поражен склад горюче-смазочных материалов группировки войск "Юг" российских оккупационных войск. В результате поражения были уничтожены резервуары с около 6000 м³ топлива.
Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов врага на оккупированных территориях, а также уточнил поражение в Темрюкском морском порту.