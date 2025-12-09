ССО Украины уничтожили склад БПЛА и 6000 м³ топлива оккупантов на Донбассе

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 3106 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 8048 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 27098 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 20570 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 26527 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 37363 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32542 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34428 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32255 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34146 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 21623 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 13931 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 9514 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 10066 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 8290 просмотра
публикации
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 2530 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 27098 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 14894 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 53263 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 48636 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Беларусь
Италия
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 9712 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 22705 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 59273 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 65266 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 75368 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Forbes
The New York Times

ССО Украины уничтожили склад БПЛА и 6000 м³ топлива оккупантов на Донбассе

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

Силы спецопераций ВСУ в ночь на 8 декабря успешно поразили вражеские цели на оккупированных территориях. Уничтожен склад БПЛА 9-й бригады рф в Донецке и 6000 м³ топлива в Семейкино Луганской области.

ССО Украины уничтожили склад БПЛА и 6000 м³ топлива оккупантов на Донбассе

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать логистику российских оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Подробности

В ночь на 8 декабря подразделения украинских спецназовцев совершили успешное поражение ударными БПЛА по вражеским целям на оккупированных россиянами территориях.

В Донецке дроны ССО поразили склад БПЛА 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й российской армии. На складе хранилось значительное количество разведывательных и ударных БПЛА тактического уровня, а также боевые части к ним.

Внимание, видео 18+!!!

В населенном пункте Семейкино Луганской области был поражен склад горюче-смазочных материалов группировки войск "Юг" российских оккупационных войск. В результате поражения были уничтожены резервуары с около 6000 м³ топлива.

Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии

- говорится в сообщении.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов врага на оккупированных территориях, а также уточнил поражение в Темрюкском морском порту.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Донецк