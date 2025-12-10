Українські спецпризначенці ліквідували групу російських військових на Донеччині
Київ • УНН
Бійці 8-го полку ССО ЗСУ знищили п'ятьох російських військовослужбовців, які намагалися проникнути в тил українських позицій на Донеччині. Це сталося під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості.
Деталі
Окупанти хотіли просочитись в тил українських позицій, користуючись погодними умовами. Але українські спецпризначенці завадили ворожим бійцям здійснити цей план.
Увага, відео 18+!!!
Нагадаємо
Оператори ССО ЗСУ в ніч на 8 грудня успішно уразили ворожі цілі на окупованих територіях. Знищено склад БПЛА 9-ї бригади рф у Донецьку та 6000 м³ палива у Сімейкіному Луганської області.