Ексклюзив
09:54 • 5526 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 10156 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 22515 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 37942 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 38514 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 30378 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 61407 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 41562 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27861 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31943 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Українські спецпризначенці ліквідували групу російських військових на Донеччині

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Бійці 8-го полку ССО ЗСУ знищили п'ятьох російських військовослужбовців, які намагалися проникнути в тил українських позицій на Донеччині. Це сталося під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості.

Українські спецпризначенці ліквідували групу російських військових на Донеччині

Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості Донеччини виявили і знищили групу з п’яти російських військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Окупанти хотіли просочитись в тил українських позицій, користуючись погодними умовами. Але українські спецпризначенці завадили ворожим бійцям здійснити цей план.

Увага, відео 18+!!!

Нагадаємо

Оператори ССО ЗСУ в ніч на 8 грудня успішно уразили ворожі цілі на окупованих територіях. Знищено склад БПЛА 9-ї бригади рф у Донецьку та 6000 м³ палива у Сімейкіному Луганської області.

Євген Устименко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Луганська область
Збройні сили України
Донецьк