Українські спецпризначенці ліквідували групу російських військових на Донеччині

Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час виконання спеціальних дій у лісовій місцевості Донеччини виявили і знищили групу з п’яти російських військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Окупанти хотіли просочитись в тил українських позицій, користуючись погодними умовами. Але українські спецпризначенці завадили ворожим бійцям здійснити цей план.

Увага, відео 18+!!!

Нагадаємо

Оператори ССО ЗСУ в ніч на 8 грудня успішно уразили ворожі цілі на окупованих територіях. Знищено склад БПЛА 9-ї бригади рф у Донецьку та 6000 м³ палива у Сімейкіному Луганської області.