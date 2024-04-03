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Украинская ПВО уничтожила ночью 4 из 4 "шахедов"
Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 4 российских беспилотника "шахед", запущенные с территории России во время ночной атаки над несколькими регионами.
Оккупанты нанесли удар пятью ракетами по Селидовому в Донецкой области: повреждены 12 многоэтажек
Российская армия выпустила 5 ракет по Селидово Донецкой области, повредив 12 многоэтажек, 8 частных домов и 7 административных зданий.
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по оккупантам - Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны Украины нанесли 14 авиационных ударов по российским оккупантам, поразив 1 зенитный ракетный комплекс, 13 районов сосредоточения живой силы противника, 6 районов расположения вооружения и техники противника, 8 артиллерийских систем, 1 противотанковую систему и 1 реактивную систему залпового огня.
44 страны поддержали создание спецтрибунала для России
44 страны поддерживают создание специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии России против Украины, а Нидерланды предложили принять его у себя.
На Тайване в результате землетрясения по меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на Тайване, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, более 50 получили ранения, 87 000 домохозяйств остались без электричества, а в нескольких странах было объявлено предупреждение о цунами.
Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны
Белый дом поручил НАСА к 2026 году установить единый временной стандарт под названием "координированное лунное время" (LTC) для Луны и других небесных тел, чтобы обеспечить точный временной ориентир для лунных миссий на фоне растущей активности в исследовании Луны.
Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину
Блинкен и Макрон подтвердили свою решительную поддержку борьбы Украины против российской агрессии во время встречи в Париже.
День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных. Что еще можно отметить 3 апреля
Именно третьего апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер впервые набрал номер и позвонил в офис компании с первого мобильного телефона Motorola DynaTAC 8000X, который весил 2,5 килограмма.
Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok
Байден и Си обсудили интерес США к защите национальной безопасности в отношении TikTok, который контролируется китайской компанией.
США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа
Администрация США готова снять запрет на новые экспортные контракты по сжиженному природному газу (СПГ), чтобы получить одобрение Конгресса на новый пакет помощи Украине.