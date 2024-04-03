Силы обороны нанесли 14 авиаударов по оккупантам - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  111512 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  115333 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  115686 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  110470 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  70960 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  97571 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119742 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117915 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118648 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  199340 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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На Тайване в результате землетрясения по меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали

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Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину

Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину

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День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных. Что еще можно отметить 3 апреля

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Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

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США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

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1 апреля 2024, 09:33  •  199340 просмотра
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28 марта 2024, 13:27  •  471602 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  442876 просмотра

Силы обороны нанесли 14 авиаударов по оккупантам - Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины нанесли 14 авиационных ударов по российским оккупантам, поразив 1 зенитный ракетный комплекс, 13 районов сосредоточения живой силы противника, 6 районов расположения вооружения и техники противника, 8 артиллерийских систем, 1 противотанковую систему и 1 реактивную систему залпового огня.

Война •   •  6462 просмотра
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по оккупантам - Генштаб

44 страны поддержали создание спецтрибунала для России

44 страны поддерживают создание специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии России против Украины, а Нидерланды предложили принять его у себя.

Война •   •  6419 просмотра
44 страны поддержали создание спецтрибунала для России

На Тайване в результате землетрясения по меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло на Тайване, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, более 50 получили ранения, 87 000 домохозяйств остались без электричества, а в нескольких странах было объявлено предупреждение о цунами.

Общество •   •  6332 просмотра
На Тайване в результате землетрясения по меньшей мере один человек погиб, еще 50 пострадали

Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны

Белый дом поручил НАСА к 2026 году установить единый временной стандарт под названием "координированное лунное время" (LTC) для Луны и других небесных тел, чтобы обеспечить точный временной ориентир для лунных миссий на фоне растущей активности в исследовании Луны.

политика •   •  8446 просмотра
Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны

Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину

Блинкен и Макрон подтвердили свою решительную поддержку борьбы Украины против российской агрессии во время встречи в Париже.

Война •   •  11308 просмотра
Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину

День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных. Что еще можно отметить 3 апреля

Именно третьего апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер впервые набрал номер и позвонил в офис компании с первого мобильного телефона Motorola DynaTAC 8000X, который весил 2,5 килограмма.

УНН Lite •   •  8546 просмотра
День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных. Что еще можно отметить 3 апреля

Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

Байден и Си обсудили интерес США к защите национальной безопасности в отношении TikTok, который контролируется китайской компанией.

политика •   •  11302 просмотра
Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

Администрация США готова снять запрет на новые экспортные контракты по сжиженному природному газу (СПГ), чтобы получить одобрение Конгресса на новый пакет помощи Украине.

Экономика •   •  15276 просмотра
США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

Житель Астрахани был оштрафован за то, что в 2016 году разместил в социальных сетях фотографию радуги, которая была расценена как демонстрация экстремистской символики.

Криминал и ЧП •   •  15830 просмотра
В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

Протестующие в Иерусалиме пытались прорваться к резиденции Нетаньяху, требуя освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и замены премьер-министра.

Общество •   •  15037 просмотра
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху