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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: ВСУ отбили более 60 российских атак, больше всего штурмов на Новопавловском и Авдеевском направлениях

Генштаб: ВСУ отбили более 60 российских атак, больше всего штурмов на Новопавловском и Авдеевском направлениях

Киев  •  УНН

2 апреля 2024, 17:12  •  10909 просмотра

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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки противника на многих участках фронта, в частности 18 попыток прорыва обороны вблизи Новомихайловки и Урожайного в Донецкой области, нанеся значительные потери российским войскам авиаударами и артиллерийским огнем.

В течение суток на фронте зафиксировано 62 боевых столкновения. В общем, враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали 

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. 

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волфино и Александровка Сумской области и Липцы Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Буда-Воробьевская и Клюсы Черниговской области; Чернацкое, Старая Гута, Алексеевка и Дмитровка Сумской области; Ветеринарное, Гатище, Плетеневка, Липцы Харьковской области.

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На Купянском направлении нашими защитники отбили 1 атаку в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воины отбили 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка, Невское и Серебрянское лесничество на Луганщине; Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе Курдюмовки Донецкой области.

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Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Андреевка, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитники отбили 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка и Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Водяное и Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Новомихайловка, Константиновка, Урожайное Донецкой области.

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На Ореховском направлении враг совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйпольское, Новоданиловка и Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Токаревка, Велетенское и Михайловка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районах сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийским системам, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня

- подытожили в Генштабе.

Напомним

На прошлой неделе украинское разведывательное подразделение и артиллерия уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" на Запорожском направлении.

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