Силы обороны отбили 4 штурма на левобережье Днепра и потопили лодку россиян

В операционной зоне Сил обороны россияне восемь раз пытались штурмовать позиции ВСУ на нескольких направлениях. Украинские военные удержали позиции и ликвидировали более сотни россиян. Об этом пишет УНН со ссылкой на Силы обороны Юга.

Детали

Военные отмечают, что в операционной зоне Сил обороны юга продолжается отражение вражеских атак и контрбатарейная борьба, направленная на уменьшение вражеского боевого потенциала.

Кроме того, на Ореховском направлении российские оккупационные войска совершили 4 штурма, из которых по 2 в районах Малой Токмачки и Старомайорского. Успеха не имели.

Также на левобережье Днепра, на Херсонщине, оккупанты смогли на 4 штурма наших позиций. Но и здесь понеся потери, отошли на свои исходные позиции.

Силы обороны юга подчеркивают, что украинские военные продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Вместе с тем Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В частности В течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях уничтожено:

126 оккупантов;

57 единиц вооружения и военной техники, в частности:

2 танка;

22 единицы автобронетехники;

22 артиллерийские системы;

2 БпЛА;

1 радиолокационная станция;

1 комплекс дальнего визуального наблюдения;

6 аэрофотостанций;

1 лодка.

Дополнение

В Силах обороны юге добавили, что россияне активно проводят аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов

Корабли вражеского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители продолжают скрываться в пунктах базирования - подытожили военные.

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