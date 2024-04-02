Павлюк показал, как Силы обороны уничтожили российский дрон из ЗРК "Стрела"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  195 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  112113 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  111624 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  115396 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  159805 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  106475 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228791 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192804 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191577 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
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28 марта 2024, 13:27  •  434264 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  434264 просмотра
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21 марта 2024, 11:56  •  760273 просмотра

Павлюк показал, как Силы обороны уничтожили российский дрон из ЗРК "Стрела"

Украинские военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" на Восточном направлении с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

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Павлюк показал, как Силы обороны уничтожили российский дрон из ЗРК "Стрела"

Утром ограничили электричество для всех потребителей на Харьковщине - Укрэнерго

Утром из-за повреждения было ограничено электроснабжение всех потребителей в Харьковской области, в то время как в Кривом Роге продолжаются ограничения для промышленности. Экспорт электроэнергии не планируется.

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Утром ограничили электричество для всех потребителей на Харьковщине - Укрэнерго

В Польше 5 министров могут остаться без должности в правительстве, среди них аграрный министр

Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует реконструировать правительство и уволить 5 министров, в том числе министра сельского хозяйства Чеслава Секерски.

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В Польше 5 министров могут остаться без должности в правительстве, среди них аграрный министр

россияне снова "потеряли" авиабомбу в оккупированном Рубежном, она упала возле вокзала - ОВА

В оккупированном Рубежном российский истребитель случайно сбросил авиационную бомбу возле железнодорожного вокзала.

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россияне снова "потеряли" авиабомбу в оккупированном Рубежном, она упала возле вокзала - ОВА

беларусь начала военные учения у границ с Украиной, Литвой и Польшей

беларусь начала военные учения в приграничных с Украиной, Литвой и Польшей регионах для оценки готовности, совершенствования навыков и подготовки личного состава к выполнению задач территориальной обороны.

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беларусь начала военные учения у границ с Украиной, Литвой и Польшей

россияне ночью атаковали село в Харьковской области, повредили гражданскую инфраструктуру: показали последствия

Российские войска ночью атаковали село Липцы в Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома, хозяйственные постройки, магазины и склады.

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россияне ночью атаковали село в Харьковской области, повредили гражданскую инфраструктуру: показали последствия

Эстония приобретет 18 САУ Caesar

Эстония планирует приобрести 18 французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar и построить новый корабль для своего флота ориентировочной стоимостью 30-40 миллионов евро.

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Эстония приобретет 18 САУ Caesar

Сейчас мы имеем стабильные поставки Starlink - Федоров

Украина имеет стабильные поставки терминалов Starlink благодаря эффективной координации между командами Федорова и Маска, тогда как доступ россии к Starlink будет ограничен.

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Сейчас мы имеем стабильные поставки Starlink - Федоров

В оккупированном Крыму рф использует гражданские суда для транспортировки военного груза - "АТЕШ"

В оккупированном Крыму россия использует гражданские суда для перевозки военных грузов и развернула системы противовоздушной обороны, такие как С-300 и "Панцирь-С1", для защиты Керченского моста от потенциальных украинских воздушных атак, сообщает подпольное движение "АТЕШ".

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В оккупированном Крыму рф использует гражданские суда для транспортировки военного груза - "АТЕШ"

В США подтверждено заражение птичьим гриппом человека после контакта с дойными коровами

Работник техасской молочной фермы заразился птичьим гриппом H5N1 после контакта с инфицированными молочными коровами, что стало первым случаем заражения человека этим подтипом вируса, который передается от млекопитающих, в Техасе и вторым в истории США.

Новости Мира •   •  7966 просмотра
В США подтверждено заражение птичьим гриппом человека после контакта с дойными коровами