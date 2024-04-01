326 вражеских воздушных целей уничтожила в течение марта ПВО Сухопутных войск

В течение марта 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения противника. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Павлюк, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что уничтожены такие воздушные цели россиян:

БпЛА "Shahed-131/136" - 151 ед;

БпЛА "Zala" - 45 ед;

БпЛА "Supercam" - 13 ед;

БпЛА "Ланцет" - 92 ед;

БпЛА "Орлан-10" - 21 ед;

БпЛА неопределенного типа - 4 ед.

В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы, - говорится в сообщении.

Напомним

С начала 2024 года россия выпустила в сторону Киева более 180 ракет и беспилотников, в том числе 5 гиперзвуковых ракет "Циркон", 11 баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" и 6 баллистических ракет "Искандер".