326 вражеских воздушных целей уничтожила в течение марта ПВО Сухопутных войск

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
aleksandr-pavlyukАлександр Павлюк
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
9k720-iskander9К720 Искандер
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kievКиев
Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  6942 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  109601 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  98087 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  224953 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  191496 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  190974 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  402500 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140194 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136387 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154730 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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21 марта 2024, 11:56  •  730841 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  675488 просмотра

326 вражеских воздушных целей уничтожила в течение марта ПВО Сухопутных войск

В марте 2024 года противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения противника, в том числе 151 беспилотник "Шахед-131/136", 45 беспилотников "Зала", 13 беспилотников "Суперкам", 92 беспилотника "Ланцет", 21 беспилотник "Орлан-10" и 4 беспилотника неустановленного типа.

Война •   •  9881 просмотра
326 вражеских воздушных целей уничтожила в течение марта ПВО Сухопутных войск

Пенсионный фонд направил более 70 млрд гривен на соцвыплаты в марте

В марте Пенсионный фонд Украины направил 70,7 млрд грн на социальные выплаты, из которых 62,1 млрд грн - на пенсии, 5,9 млрд грн - на жилищные субсидии и льготы, 2,7 млрд грн - на страховые выплаты.

Общество •   •  10710 просмотра
Пенсионный фонд направил более 70 млрд гривен на соцвыплаты в марте

Гуменюк объяснила, почему рф пытается терроризировать остров Змеиный

россия пытается терроризировать остров Змеиный в Черном море, чтобы нарушить функционирование навигационного коридора, поскольку рекомендованные морские пути проходят вдоль острова.

Война •   •  9973 просмотра
Гуменюк объяснила, почему рф пытается терроризировать остров Змеиный

Армия рф с начала года выпустила в направлении Киева более 180 ракет и "шахедов" - КГВА

С начала 2024 года россия выпустила в сторону Киева более 180 ракет и беспилотников, в том числе 5 гиперзвуковых ракет "Циркон", 11 баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" и 6 баллистических ракет "Искандер".

Война •   •  11439 просмотра
Армия рф с начала года выпустила в направлении Киева более 180 ракет и "шахедов" - КГВА

Пышный: нам нужно экономить резервы

Национальный банк Украины продает доллары из своих резервов, чтобы компенсировать структурный дефицит валюты во время войны, предотвратить девальвацию гривны и поддержать макрофинансовую стабильность.

Экономика •   •  11180 просмотра
Пышный: нам нужно экономить резервы

Масштабный пожар в екатеринбурге: вспыхнул цех "уралмашзавода"

Масштабный пожар вспыхнул в цехе с 500 литрами лака на заводе "Уралмашзавод" в Екатеринбурге, Россия, в результате чего обвалилась крыша и появился черный дым, видимый из разных уголков города.

Новости Мира •   •  10755 просмотра
Масштабный пожар в екатеринбурге: вспыхнул цех "уралмашзавода"

Зарабатывали полмиллиона гривен в месяц от сбыта каннабиса: будут судить участников наркогруппировки

Членам наркогруппировки, которые изготавливали и незаконно сбывали каннабис, зарабатывая почти полмиллиона гривен ежемесячно, грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев •   •  12396 просмотра
Зарабатывали полмиллиона гривен в месяц от сбыта каннабиса: будут судить участников наркогруппировки

Гуменюк о применении рф КАБ-1500 на юге: не фиксировали таких случаев

Российские войска не применяли авиационные бомбы КАБ-1500 в зоне ответственности Южной оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины, но применили бомбы КАБ-500 по населенным пунктам в Херсонской области и 250-килограммовые управляемые бомбы на Запорожском направлении, сообщила руководитель пресс-центра Южной оперативно-тактической группировки ВСУ Наталья Гуменюк.

Война •   •  14327 просмотра
Гуменюк о применении рф КАБ-1500 на юге: не фиксировали таких случаев

В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди

Индийские оппозиционные партии провели массовый митинг "Спасем демократию" в Нью-Дели, критикуя правительство премьер-министра Моди за подавление оппонентов и подрыв демократии в преддверии выборов в следующем месяце.

Новости Мира •   •  10856 просмотра
В Индии тысячи людей вышли на митинг на фоне старта предвыборной кампании оппозиции и Моди

Морское противостояние в Восточном море усиливается: Филиппины укрепляют безопасность, в КНР говорят о нарушениях

Филиппины приказали усилить морскую безопасность, чтобы противостоять вызовам из-за территориальных споров с Китаем в Южно-Китайском море на фоне эскалации напряженности и взаимных обвинений.

Новости Мира •   •  10248 просмотра
Морское противостояние в Восточном море усиливается: Филиппины укрепляют безопасность, в КНР говорят о нарушениях