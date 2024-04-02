Рекорд за месяц: в марте ВСУ уничтожили почти тысячу единиц российской артиллерии

путин пригрозил терактами и пообещал "добраться" до заказчиков инцидента в "Крокусе"

После теракта в россии российский диктатор владимир путин заявил, что терроризм - это "обоюдоострый меч", и пообещал найти "криминальных бенефициаров", стоящих за злодеянием в "Крокусе".