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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рекорд за месяц: в марте ВСУ уничтожили почти тысячу единиц российской артиллерии

Рекорд за месяц: в марте ВСУ уничтожили почти тысячу единиц российской артиллерии

Киев  •  УНН

2 апреля 2024, 13:53  •  13074 просмотра

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же В марте 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили рекордные 976 российских артиллерийских систем, что является самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В прошлом месяце Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских артиллерийских систем - 976 единиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины. 

Детали 

В марте 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 976 российских артиллерийских систем. Это - самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения

- заявили в Министерстве обороны Украины. 
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Напомним

Согласно последним данным Генерального штаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 443 660 человек, 6998 танков и сотен единиц военной техники.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
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