Бойцы "Омеги" уничтожили российскую технику с ПТРК "Стугна" и Javelin

Бойцы 1 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" продолжают выполнять боевые задачи на восточном направлении. Группа огневой поддержки в темное время суток вышла на заранее подготовленные позиции с целью уничтожения вражеской техники, используя ПТРК "Стугна" и Javelin. Об этом сообщил бригадный генерал Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, передает УНН.

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Отмечается, что расчет наших бойцов был верным, на рассвете было обнаружено перемещение техники врага.

"Профессиональная подготовка, холодный ум и умелые действия наших спецназовцев сделали свое дело. На видео результаты боевой работы", - подчеркнул Пивненко.

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