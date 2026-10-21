Украинская авиакомпания "Константа" выиграла суд против россии на почти 30 млн грн за уничтоженное имущество

Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск украинской авиакомпании "Константа" против российской федерации и постановил взыскать с государства-агрессора почти 30 млн грн убытков, причинённых в результате обстрела оккупантами Запорожья. В компании назвали это решение важным шагом к восстановлению справедливости, пишет УНН.

Детали

В июле 2025 года российские войска атаковали Запорожье ударными дронами. В результате обстрела и вызванного им пожара авиационно-техническая база ЧАО "Авиакомпания "Константа"" получила значительные разрушения.

На территории предприятия был уничтожен арендованный ангар, в котором находились самолёты Ан-74Т-100 и Ан-28. Помимо воздушных судов, компания также потеряла капитальные инвестиции и более 3 тысяч единиц оборудования, необходимого для обеспечения её деятельности.

Из-за российской атаки авиакомпания "Константа" понесла не только прямые материальные убытки, но и потеряла возможность полноценно осуществлять хозяйственную деятельность в течение следующих шести месяцев.

В иске, поданном в Хозяйственный суд Запорожской области против россии, авиакомпания требовала компенсации за уничтоженное и повреждённое имущество, а также возмещения упущенной выгоды.

Иск удовлетворить. Взыскать с государства российской федерации в лице министерства юстиции рф в пользу Частного акционерного общества "АВИАКОМПАНИЯ КОНСТАНТА" убытки в размере 683 065 долларов США (580 292,00 долл. США реальных убытков и 102 773,00 долл. США упущенной выгоды), что по состоянию на 31.12.2025 (дата оценки) эквивалентно 28 953 668. Выдать приказ - говорится в решении суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с рф судебный сбор в размере 347 444 грн 02 коп.

В авиакомпании "Константа" подчёркивают, что решение суда имеет принципиальное значение не только для самой компании, но и для украинского бизнеса, который несёт убытки из-за российской агрессии.

Для нас это важное решение на пути к восстановлению справедливости. россия уничтожила нашу авиационно-техническую базу, повредила и уничтожила самолёты, нанесла значительный ущерб предприятию. За эти разрушения должна быть ответственность. Украинский бизнес не должен мириться с тем, что агрессор безнаказанно уничтожает его имущество и лишает возможности работать. Мы убеждены, что каждое украинское предприятие, пострадавшее от российских атак, должно отстаивать свои интересы и требовать компенсации. Борьба с россией должна вестись всеми доступными законными способами, в том числе и в судах - прокомментировали судебное решение в компании.

Справка

ЧАО "Авиакомпания "Константа"" - украинский авиаперевозчик, основанный в 1998 году в Запорожье, который специализируется на чартерных грузовых и пассажирских перевозках, в частности для обеспечения международных гуманитарных и миротворческих миссий в сложных и труднодоступных регионах мира.

Компания является одним из ведущих украинских эксплуатантов самолётов "Антонов" Помимо авиаперевозок, авиакомпания "Константа" осуществляет техническое обслуживание, восстановление и модернизацию самолётов семейства АН в сотрудничестве с украинскими авиастроительными предприятиями.

В 2023 году "Константа" была официально признана предприятием, критически важным для функционирования экономики Украины в особый период, а также оператором объектов критической инфраструктуры в секторе авиационного транспорта.

Напомним

Европейские страны рассматривают модернизацию украинских транспортных самолётов Ан-124-100 "Руслан" как наиболее реалистичное краткосрочное решение для перевозки тяжёлых и негабаритных военных грузов. За 18 месяцев исследований специалисты фактически не нашли полноценной альтернативы этим самолётам.