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Украинская авиакомпания "Константа" выиграла суд против россии на почти 30 млн грн за уничтоженное имущество

Киев • УНН

 • 8852 просмотра

российская атака уничтожила базу "Константы", самолёты и оборудование в Запорожье. Суд присудил авиакомпании 28,95 млн грн компенсации.

Украинская авиакомпания "Константа" выиграла суд против россии на почти 30 млн грн за уничтоженное имущество

Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск украинской авиакомпании "Константа" против российской федерации и постановил взыскать с государства-агрессора почти 30 млн грн убытков, причинённых в результате обстрела оккупантами Запорожья. В компании назвали это решение важным шагом к восстановлению справедливости, пишет УНН.

Детали

В июле 2025 года российские войска атаковали Запорожье ударными дронами. В результате обстрела и вызванного им пожара авиационно-техническая база ЧАО "Авиакомпания "Константа"" получила значительные разрушения.

На территории предприятия был уничтожен арендованный ангар, в котором находились самолёты Ан-74Т-100 и Ан-28. Помимо воздушных судов, компания также потеряла капитальные инвестиции и более 3 тысяч единиц оборудования, необходимого для обеспечения её деятельности.

Из-за российской атаки авиакомпания "Константа" понесла не только прямые материальные убытки, но и потеряла возможность полноценно осуществлять хозяйственную деятельность в течение следующих шести месяцев.

В иске, поданном в Хозяйственный суд Запорожской области против россии, авиакомпания требовала компенсации за уничтоженное и повреждённое имущество, а также возмещения упущенной выгоды.

Иск удовлетворить. Взыскать с государства российской федерации в лице министерства юстиции рф в пользу Частного акционерного общества "АВИАКОМПАНИЯ КОНСТАНТА" убытки в размере 683 065 долларов США (580 292,00 долл. США реальных убытков и 102 773,00 долл. США упущенной выгоды), что по состоянию на 31.12.2025 (дата оценки) эквивалентно 28 953 668. Выдать приказ

- говорится в решении суда.

Кроме того, суд постановил взыскать с рф судебный сбор в размере 347 444 грн 02 коп.

В авиакомпании "Константа" подчёркивают, что решение суда имеет принципиальное значение не только для самой компании, но и для украинского бизнеса, который несёт убытки из-за российской агрессии.

Для нас это важное решение на пути к восстановлению справедливости. россия уничтожила нашу авиационно-техническую базу, повредила и уничтожила самолёты, нанесла значительный ущерб предприятию. За эти разрушения должна быть ответственность. Украинский бизнес не должен мириться с тем, что агрессор безнаказанно уничтожает его имущество и лишает возможности работать. Мы убеждены, что каждое украинское предприятие, пострадавшее от российских атак, должно отстаивать свои интересы и требовать компенсации. Борьба с россией должна вестись всеми доступными законными способами, в том числе и в судах

 - прокомментировали судебное решение в компании.

Справка

ЧАО "Авиакомпания "Константа"" - украинский авиаперевозчик, основанный в 1998 году в Запорожье, который специализируется на чартерных грузовых и пассажирских перевозках, в частности для обеспечения международных гуманитарных и миротворческих миссий в сложных и труднодоступных регионах мира.

Компания является одним из ведущих украинских эксплуатантов самолётов "Антонов" Помимо авиаперевозок, авиакомпания "Константа" осуществляет техническое обслуживание, восстановление и модернизацию самолётов семейства АН в сотрудничестве с украинскими авиастроительными предприятиями.

В 2023 году "Константа" была официально признана предприятием, критически важным для функционирования экономики Украины в особый период, а также оператором объектов критической инфраструктуры в секторе авиационного транспорта.

Напомним

Европейские страны рассматривают модернизацию украинских транспортных самолётов Ан-124-100 "Руслан" как наиболее реалистичное краткосрочное решение для перевозки тяжёлых и негабаритных военных грузов. За 18 месяцев исследований специалисты фактически не нашли полноценной альтернативы этим самолётам.

Евгений Царенко

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