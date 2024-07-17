Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Сегодня, 17 июля, еще 95 защитников были освобождены из российского плена, среди которых военнослужащие, члены Национальной гвардии и пограничники. Журналист-расследователь Медийной инициативы за права человека Мария Климик в комментарии УНН рассказала, сколько еще в российском плену может находиться украинских военных, где и в каких условиях они могут содержаться.

Детали

Сегодня еще 95 украинских защитников, среди которых военнослужащие, члены Национальной гвардии и пограничники, были освобождены из российского плена благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил - ищем каждого, кто может быть в плену.

Всего из российского плена удалось вернуть 3405 наших людей с начала полномасштабного вторжения, однако сколько еще может находиться в нем украинских защитников точно неизвестно.

Ищем каждого, кто может быть в плену: Зеленский о возвращении 95 защитников

Как рассказала УНН Климик, конкретную цифру, сколько еще украинских военных может находиться в плену, никто не знает, ведь существует проблема, что россия скрывает вообще любые данные о тех, кого держит в плену, поэтому подсчитать практически невозможно.

Из-за того, что рф не предоставляет данных о пленных, то большинство военнослужащих числятся без вести пропавшими, но на самом деле они могут находиться в плену.

"По последним данным, которые озвучивали наши чиновники, это около 37 тыс. Туда входят как военные, так и гражданские. Поскольку россия не дает никаких данных о том, кого она берет в плен и кого держит в плену - мы не можем понять, вычислить точную цифру тех, кто из пропавших без вести находится в плену, поскольку у нас нет такой информации", - рассказала Климик.

Расследователи могут только догадываться, сколько украинских военных может быть в плену. А также узнавать от людей, которые уже освободились из плена.

"Мы узнаем только когда кто-то освобождается из плена. Во время обменов. Только они в настоящее время являются такой возможностью хотя бы примерно понимать по количеству людей, находящихся в местах содержания, но в последнее время, если где-то в начале людей освобождали из разных мест содержания, то сейчас мы видим, что обычно это какие-то 2-3 колонии. Соответственно, мы можем примерно представлять. Например, колония рассчитана по официальным данным на около 1 тыс. человек и пленные говорят, что по их подсчетам колония была полностью заполнена. В некоторых колониях, например, имеют 800 мест для содержания, а в камерах, которые рассчитаны на 4 человека, содержалось - 8", - добавляет Климик.

Где могут содержаться украинские военные

Украинские пленные могут содержаться как на оккупированных территориях, так и на территории рф.

"Очень много у нас есть мест содержания на самой территории временно оккупированной - это Донецкая, Луганская области в основном. Это Горловка - колония №4. Кировская исправительная колония №33, Макеевская колония, куда довольно часто переправляют именно тех, кого осудили. В Луганской области - это Свердловская и Суходольская колонии. Также некоторое время использовались помещения бывшей обувной фабрики в Первомайске. Ее использовали как место содержания. Есть много СИЗО на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях, а еще в Мариуполе. Также нам известно, что используется как место содержания в Чонгаре", - отмечает Климик.

Однако, по ее словам, на территории рф в колониях освободили много мест, чтобы удерживать украинских военнопленных в областях, которые находятся у границы с Украиной - ростовской и белгородской. Также известно, что пленных перевозят вглубь россии - республика мордовия, оренбургская смоленская, тверская, воронежская, владимирская, ивановская области.

Лубинец: в россии более 400 женщин находятся в статусе военнопленных

"Фактически в каждой области россии можно найти какое-то место, которое они используют для содержания украинских военнопленных. Для тех кого осуждают выделяют такие спецместа... Есть такое место содержания, которое называется "Черный дельфин", в оренбургской области, где сидят приговоренные к пожизненному заключению российские преступники, но туда также привозят осужденных украинских военнопленных. Фактически, используют каждую колонию, каждое место содержания. россияне могут освобождать полностью все место содержания для военнопленных, а могут делить его на части: в одной части содержатся украинские военнопленные, а в другой - местные зэки", - добавляет расследователь.

Также она отмечает, что отношение к пленным в местах содержания на временно оккупированных территориях в Украине гораздо мягче, чем в колониях и СИЗО на территории россии.

Журналистка связывает это с тем, что на оккупированных территориях остается много украинцев. Однако, по ее словам, освобожденные из плена говорят, что на оккупированных территориях в колониях работает и достаточно много россиян, которых отправляют в командировки.

"В начале там были и избиения, и ужасное отношение, но впоследствии оно немножко унормировалось. Там колонии барачного типа. У людей есть внутренние дворики, где они могут гулять. У них есть возможность хотя бы чем-то себя занять. Делать какую-то работу. Это не всегда принудительно. Человек может согласиться, а может не согласиться. Но там также есть такие места, как дисциплинарные изоляторы, то если ты попадаешь туда, то там уже условия гораздо более жестокие. Ты мог даже ничего не сделать на бараках, но тебя просто ради развлечения могут перевести в дисциплинарный изолятор и там уже условия гораздо более жестокие, чем на бараках", - отмечает Климик.

Однако, когда человек попадает на территорию россии, то там уже отношение совершенно отличается от того, что было в начале в Еленовке, или в той же Горловке. По факту каждое место является ужасным, потому что там не оказывают медицинскую помощь, как это должно быть.

Она отмечает, что в российских колониях ужасные условия содержания, потому что это места для именно заключенных за какие-то военные преступления, но там содержат военнопленных. То есть, для них должны быть созданы специальные лагеря, как это должно быть по Женевским конвенциям. Это обычные СИЗО, это обычные колонии.

"В каждом месте содержания есть очень плохая ситуация с питанием. Мы это видим по тому, в каком состоянии возвращаются наши освобожденные из плена военные. Насколько они худеют", - добавляет расследователь.

Она добавляет, что одна из колоний, где жесткие условия, это колония в республике Мордовия - исправительная колония №10.

"Их заставляют целыми днями просто стоять. В камерах ужасные условия, ужасное отношение. Применяют постоянно электрошокер, не оказывают медицинскую помощь. Это обуславливается тем, что в каждой колонии работает местная охрана и есть прикомандированные из разных областей. И очень часто бывает так, что они меняются каждые три недели, и могут приехать вполне адекватные, которые могут не быть слишком жестокими, могут по минимуму применять физическую силу. А могут приехать настолько жестокие, что все эти три недели пока длится их смена, условия в этой колонии просто невыносимые. И издеваются просто над всеми", - рассказала Климик.

По ее словам, анализируя показания военных из разных бригад, в местах содержания, где находятся морпехи из Мариуполя, к ним самое ужасное отношение. То есть, все защитники Мариуполя, азовцы, 36 бригада морской пехоты, 501 батальон. К ним такое более жестокое отношение, чем к военным из других бригад. Но это также не является постоянным фактом.

"Отношение ко всем одинаковое, но к военным из Мариуполя есть немножко предвзятое отношение, поскольку россия их пытается обвинить в том, что именно они издевались над гражданским населением, что они убивали гражданское население. Так они пытаются преступления российской армии переложить на украинских военных", - добавляет журналистка.

Судилища над военными

"Мы стараемся отслеживать все судебные приговоры, которые проводят в отношении наших военнослужащих. По нашим подсчетам это где-то около 350 дел. Но в последнее время этих судебных приговоров становится больше. Если раньше приговоры выносили представителям 36 бригады и "Азова", то сейчас, поскольку они объявили "Айдар" также террористической организацией, то всех представителей "Айдара", даже тех, кто когда-то служил в "Айдаре", их также судят за участие в терроризме", - добавляет Климик.

Отвечая на вопрос, за какие преступления чаще всего судят украинских военных, она ответила, что "обычно судят наших военных за участие в „террористической организации", „противодействие специальной военной операции" и „убийство гражданского населения".

рф открыла уголовные дела против более 600 пленных украинцев - СМИ