Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на возвращение 95 защитников из российского плена и подчеркнул - должны вернуть всех, передает УНН.

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам - за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", - написал Зеленский в Telegram.

Ранее

Как сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники.