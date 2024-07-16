По состоянию на 30 июня 2024 года Украине известно о 620 своих гражданах, захваченных россией, которых преследуют в фиктивных судебных процессах, причем 29 пленных были возвращены во время полномасштабного вторжения.
По состоянию на 30 июня этого года Украине известно о 620 пленных россией граждан, против которых есть уголовное преследование. Об этом Суспільному сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.
"29 "осужденных" пленных или тех, в отношении кого начали фейковые уголовные производства в стране-агрессоре, удалось вернуть за время полномасштабного вторжения", - рассказали в Корштабе.
Что касается общей цифры, то по состоянию на 30 июня 2024 года учтено 620 граждан Украины в плену рф, в отношении которых имеется информация об уголовном преследовании. Уголовные дела открывают в Российской Федерации или в оккупации - на территории непризнанных псевдореспублик Донбасса - "лнр" и "днр".
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Ранее сообщалось, что в Украине в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах сейчас есть данные о более 51 тысяче человек. Как отметили правозащитники, семьи без вести пропавших людей часто не знают, куда обращаться за помощью и какие государственные гарантии можно иметь.
Что известно о псевдосудах россии над пленными
В ноябре 2023 года в россии впервые осудили украинского военного: Южный окружной военный суд приговорил военнопленного Антона Чередника к 19 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Мужчина служил в морской пехоте, в апреле 2022 года оказался в плену во время боев за Мариуполь.
В марте так называемый суд террористической группировки "днр" осудил десять пленных военнослужащих полка "Азов", в апреле шесть украинских бойцов (из них трое "азовцев").
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В мае в "днр" осудили по меньшей мере восемь украинских военнопленных. Как объясняла Суспільному Донбасс главный консультант Восточного регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Елена Матвиенко, такие оккупационные суды проводят, чтобы наоборот показать соблюдение каких-то законов.