Лубинец о ситуации с соблюдением россиянами Женевской конвенции: появляются положительные моменты

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Страсбурге, где он находится с визитом на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, в комментарии УНН рассказал, что постоянно ведется работа над тем, чтобы российская сторона выполняла Женевскую конвенцию.

"Я делаю это постоянно (обсуждение соблюдения Женевской конвенции - ред.), во время прямых и косвенных общений с моей контрвизави с территории россии. Проблемы не в этом, что мы это не обсуждаем, мы это делаем постоянно - проблема в том, что после этого ничего не происходит. У нас действительно есть новые достижения, по крайней мере сейчас они на словах, я надеюсь, что они будут воплощены в жизнь. В последнее время, я вижу, что у нас появляется больше положительных моментов. Например, мы обменялись письмами, от военнопленных с обеих сторон, мы договорились продолжать положительную тенденцию взаимного посещения военнопленных. Мы впервые обсудили, есть договоренность по гражданским. Я надеюсь, что мы увидим конкретные шаги со стороны рф", - рассказал Лубинец.

Варварская жестокость российских оккупантов: Лубинец отреагировал на обезглавливание украинского воина и призвал партнеров к решительным действиям

Положительные тенденции омбудсмен объясняет упорной работой украинской стороны.

"На мой взгляд, это показатель, в первую очередь, эффективная работу украинской стороны, что мы смогли найти дополнительные механизмы, как изменить позицию российской федерации. Мы абсолютно понимаем, с кем мы ведем переговоры", - добавил Лубинец.

Напомним

Ранее Лубинец заявил, что украинские военнослужащие, вернувшиеся из российского плена, имеют признаки жестокого обращения, что является нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.