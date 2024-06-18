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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Лубінець показав, як виглядають українські військові після російського полону

Київ • УНН

 • 22789 перегляди

Українські військовослужбовці, які повернулися з російського полону, мають ознаки жорстокого поводження, що є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Лубінець показав, як виглядають українські військові після російського полону

росія не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і яскравим прикладом цього є фото та історії українських військових, яких вдалось повернути з полону. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Він показав, як виглядають українські військові, яких вдалось повернути додому. Чоловіки втратили вагу, а їхня шкіра покрилась виразками. 

Це наслідки недотримання Росією Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Скільки ще світ буде закривати на це очі?

- підписав фото омбудсман. 

За його словами, Україна робить усе можливе, щоб достукатися до міжнародної спільноти. Лубінець сподівається, що ці світлини допоможуть звернути увагу світу до України.

Нагадаємо

Проєкт "Хочу жити" показав українця Романа Горілика після двох років перебування у російському полоні. Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства — нацистськими концентраційними таборами смерті.

Володимир Омельченко

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