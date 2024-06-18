Лубинец показал, как выглядят украинские военные после российского плена

россия не придерживается Женевской конвенции об обращении с военнопленными и ярким примером этого являются фото и истории украинских военных, которых удалось вернуть из плена. Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Он показал, как выглядят украинские военные, которых удалось вернуть домой. Мужчины потеряли вес, а их кожа покрылась язвами.

Это последствия несоблюдения Россией Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Сколько еще мир будет закрывать на это глаза? - подписал фото омбудсмен.

По его словам, Украина делает все возможное, чтобы достучаться до международного сообщества. Лубинец надеется, что эти фотографии помогут обратить внимание мира к Украине.

Напомним

Проект "Хочу жить" показал украинца Романа Горилика после двух лет пребывания в российском плену. Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества - нацистскими концентрационными лагерями смерти.