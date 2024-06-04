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Проєкт “Хочу жити” показав фото українця Романа Горілика після двох років у російському полоні

Проєкт “Хочу жити” показав фото українця Романа Горілика після двох років у російському полоні

Київ • УНН

 • 66903 перегляди

Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства — нацистськими концентраційними таборами смерті.

Проєкт "Хочу жити" показав українця Романа Горілика після двох років перебування у російському полоні, якого вдалося повернути разом з іншими 74 бранцями з російських катівень 31 травня. Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства — нацистськими концентраційними таборами смерті, передає УНН.

Деталі

На цих страшних фото українець Горілик Роман Васильович після двох років перебування у російському полоні. Романа та ще 74 бранців вдалося повернути з російських катівень 31.05.2024 з обміну військовополоненими, хоча він і не брав участі у бойових діях. Роман – старший контролер КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни буквально взяли в заручники і вивезли з України через білорусь у березні 2022 року. 89 із них досі утримуються у полоні, а російська сторона використовує їх для обміну на взятих у полон у бою російських військовослужбовців

 - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства — нацистськими концентраційними таборами смерті.

Наголошується, що за весь час перебування у російському полоні українських полонених жодного разу не відвідували спостерігачі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Не пускати спостерігачів до військовополонених з порушенням положень Женевських конвенцій — свідома та цілеспрямована політика російської влади. Це робиться спеціально, щоб Міжнародний Червоний Хрест не міг зафіксувати те, як російська сторона поводиться з військовополоненими. Щоб приховати від світу нелюдське ставлення росії до українців, буквально політику геноциду українського народу. Повернення всіх військовополонених та цивільних заручників із російського ГУЛАГу – пріоритет України

 - додають в проєкті.

На кадрах видно, як чоловік суттєво втратив вагу.

Нагадаємо

У п'ятницю, 31 травня, Україна провела обмін полоненими з росією, і 75 українців повернулися додому.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що всі, хто повернулися з полону, всі розказували про тортури. Приблизно третина з них - це поранені і важкопоранені. Абсолютно всі втратили шалену кількість кілограм та потребують лікування і реабілітації.

Павло Башинський

Павло Башинський

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