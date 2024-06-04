Проєкт “Хочу жити” показав фото українця Романа Горілика після двох років у російському полоні

Проєкт "Хочу жити" показав українця Романа Горілика після двох років перебування у російському полоні, якого вдалося повернути разом з іншими 74 бранцями з російських катівень 31 травня. Стан Романа та інших українських військовополонених викликає жах та асоціації з найтемнішими сторінками історії людства — нацистськими концентраційними таборами смерті, передає УНН.

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На цих страшних фото українець Горілик Роман Васильович після двох років перебування у російському полоні. Романа та ще 74 бранців вдалося повернути з російських катівень 31.05.2024 з обміну військовополоненими, хоча він і не брав участі у бойових діях. Роман – старший контролер КПП з охорони Чорнобильської атомної електростанції. Його та інших 168 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, росіяни буквально взяли в заручники і вивезли з України через білорусь у березні 2022 року. 89 із них досі утримуються у полоні, а російська сторона використовує їх для обміну на взятих у полон у бою російських військовослужбовців