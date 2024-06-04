Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

Проект "Хочу жить" показал украинца Романа Горилыка после двух лет пребывания в российском плену, которого удалось вернуть вместе с другими 74 пленниками из российских застенков 31 мая. Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества — нацистскими концентрационными лагерями смерти, передает УНН.

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На этих страшных фото украинец Горилик Роман Васильевич после двух лет пребывания в российском плену. Романа и еще 74 пленников удалось вернуть из российских застенков 31.05.2024 по обмену военнопленными, хотя он и не участвовал в боевых действиях. Роман-старший контролер КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции. Его и других 168 нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС, россияне буквально взяли в заложники и вывезли из Украины через Беларусь в марте 2022 года. 89 из них до сих пор содержатся в плену, а российская сторона использует их для обмена на взятых в плен в бою российских военнослужащих - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества — нацистскими концентрационными лагерями смерти.

Отмечается, что за все время пребывания в российском плену украинских пленных ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста.

Не пускать наблюдателей к военнопленным с нарушением положений Женевских конвенций-сознательная и целенаправленная политика российских властей. Это делается специально, чтобы Международный Красный Крест не мог зафиксировать то, как российская сторона обращается с военнопленными. Чтобы скрыть от мира бесчеловечное отношение России к украинцам, буквально политику геноцида украинского народа. Возвращение всех военнопленных и гражданских заложников из российского ГУЛАГа-приоритет Украины - добавляют в проекте.

На кадрах видно, как мужчина существенно потерял вес.

Напомним

В пятницу, 31 мая, Украина провела обмен пленными с Россией, и 75 украинцев вернулись домой.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что все, кто вернулись из плена, все рассказывали о пытках. Примерно треть из них-это раненые и тяжелораненые. Абсолютно все потеряли безумное количество килограмм и нуждаются в лечении и реабилитации.