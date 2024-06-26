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Лубінець про ситуацію з дотриманням росіянами Женевської конвенції: зявляються позитивні моменти

Київ • УНН

 • 99004 перегляди

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, працює над тим, щоб росія виконувала Женевську конвенцію щодо військовополонених, і є певні позитивні зрушення, такі як обмін листами та домовленості про взаємні візити, але конкретних кроків з боку росії все ще бракує.

Лубінець про ситуацію з дотриманням росіянами Женевської конвенції: зявляються позитивні моменти

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Страсбурзі, де він перебуває з візитом на засіданні Парламентській асамблеї Ради Європи, у коментарі УНН розповів, що постійно ведеться робота над тим, аби російська сторона виконувала Женевську конвенцію.

"Я роблю це постійно (обговорення дотримання Женевської конвенції – ред.), під час прямих та непрямих спілкувань з моєю контрвізаві з території росії. Проблеми не в цьому, що ми це не обговорюємо, ми це робимо постійно – проблема в тому, що після цього нічого не відбувається. У нас дійсно є нові досягнення, принаймні зараз вони на словах, я сподіваюсь, що вони будуть втілені в життя. Останнім часом, я бачу, що у нас з’являється більше позитивних моментів. Наприклад, ми обмінялись листами, від військовополонених з обох боків, ми домовились продовжувати позитивну тенденцію взаємного відвідування військовополонених. Ми вперше обговорили, є домовленість щодо цивільних. Я сподіваюся, що ми побачимо конкретні кроки з боку рф" , – розповів Лубінець.

Варварська жорстокість російських окупантів: Лубінець відреагував на обезголовлення українського воїна і закликав партнерів до рішучих дій18.06.24, 18:46 • 26242 перегляди

Позитивні тенденції Омбудсман пояснює наполегливою роботою української сторони.

"На мій погляд, це показник, в першу чергу, ефективна роботу української сторони, що ми змогли знайти додаткові механізми, як змінити позицію російської федерації. Ми абсолютно розуміємо, з ким ми ведемо перемовини", - додав Лубінець.

Нагадаємо

Раніше Лубінець заявив, що цкраїнські військовослужбовці, які повернулися з російського полону, мають ознаки жорстокого поводження, що є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Алла Тулинська

Алла Тулинська

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