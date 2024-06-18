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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Варварська жорстокість російських окупантів: Лубінець відреагував на обезголовлення українського воїна і закликав партнерів до рішучих дій

Київ • УНН

 • 26242 перегляди

Український омбудсмен Дмитро Лубінець засудив обезголовлення українського солдата російськими військовими в Донецькій області, назвавши це варварським актом жорстокості і закликавши партнерів діяти рішуче, щоб забезпечити покарання росії за подібні звірства.

Варварська жорстокість російських окупантів: Лубінець відреагував на обезголовлення українського воїна і закликав партнерів до рішучих дій

Омбудсмен України Дмитро Лубінець різко відреагував на інформацію про обезголовлення окупантами українського військового і закликав партнерів діяти рішуче, аби рф понесла покарання, передає УНН.

"Варварська жорстокість російських окупантів: на Донеччині росіяни обезголовили українського військового. Цей факт зафіксували українські військові під час аеророзвідки. Відомо, що керівники одного з підрозділів армії РФ віддали наказ вбивати українських захисників з надзвичайним садизмом, замість того, щоб брати їх у полон", - зазначив Лубінець.

За словами омбудсмена, це свідома і цілеспрямована політика агресора. Такі звірства відбуваються постійно — нелюдське ставлення до полонених, страти для залякування.

"Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це намагання зламати всю архітектуру світового порядку. росія випробовує світ на міцність, дивлячись наскільки далеко їй дозволять зайти у своїй кровожерливості. Закликаю наших партнерів діяти рішуче, аби РФ понесла покарання!" - резюмував Лубінець.

Нагадаємо

У Донецькій області під час проведення аеророзвідки Сили оборони знайшли пошкоджений броньований автомобіль українських військових, на якому знаходилася відрізана голова українського захисника. Розпочато досудове розслідування. 

Обезголовлення росіянами українського захисника: в Офісі Генпрокурора розповіли нові жахливі деталі18.06.24, 16:42 • 105840 переглядiв

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