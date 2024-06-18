Обезголовлення росіянами українського захисника: в Офісі Генпрокурора розповіли нові жахливі деталі
Київ • УНН
Під час повітряної розвідки в Донецькій області українські військові виявили пошкоджену бронемашину з відрізаною головою українського захисника. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
У Донецькій області під час проведення аеророзвідки Сили оборони знайшли пошкоджений броньований автомобіль українських військових, на якому знаходилася відрізана голова українського захисника. Розпочато досудове розслідування. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, передає УНН.
Деталі
Як повідомляв Генеральний прокурор Андрій Костін, командири армії рф на Донеччині віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх. Зафіксовано факт обезголовлення українського захисника.
Під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника
Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
У межах слідства вживаються всі необхідні заходи задля встановлення обставин події. Перевіряється причетність конкретних військовослужбовців рф до вчинення цього злочину.
Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
В ОГП вказали, що такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.