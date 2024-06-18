Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали
Киев • УНН
Во время воздушной разведки в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденную бронемашину с отрезанной головой украинского защитника. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
В Донецкой области во время проведения аэроразведки Силы обороны нашли поврежденный бронированный автомобиль украинских военных, на котором находилась отрезанная голова украинского защитника. Начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службахи Офиса Генпрокурора, передает УНН.
Детали
Как сообщал Генеральный прокурор Андрей Костин, командиры армии рф в Донецкой области отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, вместо этого убить их. Зафиксирован факт обезглавливания украинского защитника.
Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника
Сейчас под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В рамках следствия принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия. Проверяется причастность конкретных военнослужащих рф к совершению этого преступления.
Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
В ОГП указали, что такие действия являются грубым нарушением статей Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.