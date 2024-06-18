Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали

В Донецкой области во время проведения аэроразведки Силы обороны нашли поврежденный бронированный автомобиль украинских военных, на котором находилась отрезанная голова украинского защитника. Начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службахи Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Как сообщал Генеральный прокурор Андрей Костин, командиры армии рф в Донецкой области отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, вместо этого убить их. Зафиксирован факт обезглавливания украинского защитника.

Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Сейчас под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В рамках следствия принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия. Проверяется причастность конкретных военнослужащих рф к совершению этого преступления.

Досудебное расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В ОГП указали, что такие действия являются грубым нарушением статей Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.