Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец резко отреагировал на информацию об обезглавливании оккупантами украинского военного и призвал партнеров действовать решительно, чтобы рф понесла наказание, передает УНН.

"Варварская жестокость российских оккупантов: в Донецкой области россияне обезглавили украинского военного. Этот факт зафиксировали украинские военные во время аэроразведки. Известно, что руководители одного из подразделений армии рф отдали приказ убивать украинских защитников с чрезвычайным садизмом, вместо того, чтобы брать их в плен", - отметил Лубинец.

По словам омбудсмена, это сознательная и целенаправленная политика агрессора. Такие зверства происходят постоянно - бесчеловечное отношение к пленным, казни для запугивания.

"Это не просто нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, это попытка сломать всю архитектуру мирового порядка. россия испытывает мир на прочность, смотря насколько далеко ей позволят зайти в своей кровожадности. Призываю наших партнеров действовать решительно, чтобы рф понесла наказание!" - резюмировал Лубинец.

Напомним

В Донецкой области во время проведения аэроразведки Силы обороны нашли поврежденный бронированный автомобиль украинских военных, на котором находилась отрезанная голова украинского защитника. Начато досудебное расследование.

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