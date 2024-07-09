Известно о более чем 400 женщинах, которые остаются в российском плену в статусе военнопленных. Сейчас Украина работает над организацией обмена, в рамках которого вернутся украинские женщины, заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

По нашей информации более 400 женщин в статусе военнопленных остаются в российском плену - заявил Лубинец.

Он также рассказал, что неоднократно Украина поднимала вопрос с российской стороной, для того чтобы организовать отдельный обмен возвращения из плена именно женщин. Этого удалось достичь в октябре 2022 года. Тогда, по данным Лубинца, Украина вернула 108 украинских женщин.

"Мы работаем над тем, чтобы организовать второй большой обмен, где вернутся украинцы женщины. Нам помогает ОАЭ, мы публично можем об этом сказать", - заявил Омбудсман.

Также рассказал, что нарабатываются новые инструментарии, как защитить права военнопленных пока они остаются в российском плену.

Дополнение

Благодаря усилиям и посредничеству Ватикана Украине удалось вернуть из российского плена 90 военнослужащих и 10 гражданских лиц, в том числе христианских священников.