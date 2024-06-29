Зеленський про обмін: "ми змогли виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним"
Київ • УНН
Завдяки зусиллям та посередництву Ватикану Україні вдалося виконати, здавалося б, неможливе завдання - повернути з російського полону 90 військовослужбовців та 10 цивільних осіб, у тому числі християнських священиків.
Президент України Володимир Зеленський під час участі у Національному молитовному сніданку заявив, що Україні вдалося виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним - повернути з російського полону 90 наших воїнів, і десятьох цивільних людей, передає УНН.
Цими днями ми змогли виконати завдання, яке здавалося багатьом майже нездійсненним. Ми повернули з російського полону і 90 наших воїнів, і десятьох цивільних людей. І серед них християнських священників – Богдана Гелету та Івана Левицького. Вони зараз перебувають тут, із нами. Я б дуже хотів, щоб ми привітали їх усі. Ми вам дуже дякуємо за силу та за гідність, із якими ви пройшли цей шлях, через усе це,
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Він зазначив, що Гелета Левицький несли слово Боже в Бердянську, у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви.
"16 листопада 22-го року окупанти схопили їх і з того часу утримували в неволі. Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, дуже дякуємо, вдалося повернути їх на свободу. Ми вірили, що це вдасться. Ми працювали заради цього. І так само ми з вами повинні не здаватися та боротися за те, щоб повернути додому всіх, усіх наших людей, які ще досі в російському полоні, усіх українських дітей, які були викрадені на окупованій території та депортовані силою в росію. Ми повинні боротися, щоб повернути нормальне життя й безпеку кожному місту і кожній українській громаді – усім, хто страждає від російського зла, від російських ударів і хто, на жаль, в окупації росії", - додав Зеленський.
Нагадаємо
В п'ятницю, 28 червня, президент Володимир Зеленький заявив, що Україні вдалося повернути з російського полону ще десятьох людей. Серед них - Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу.