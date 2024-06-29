Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в Национальном молитвенном завтраке заявил, что Украине удалось выполнить задачу, которая казалась многим почти невыполнимой - вернуть из российского плена 90 наших воинов, и десять гражданских людей, передает УНН.

На днях мы смогли выполнить задачу, которая казалась многим почти невыполнимой. Мы вернули из российского плена и 90 наших воинов, и десять гражданских людей. И среди них христианских священников - Богдана Гелету и Ивана Левицкого. Они сейчас находятся здесь, с нами. Я бы очень хотел, чтобы мы поздравили их всех. Мы вас очень благодарим за силу и за достоинство, с которыми вы прошли этот путь, через все это, - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что Гелета Левицкий несли слово Божье в Бердянске, в приходе Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви.

"16 ноября 22-го года оккупанты схватили их и с тех пор удерживали в неволе. Благодаря усилиям нашей команды и посредничеству Ватикана, за которое я особенно благодарен, большое спасибо, удалось вернуть их на свободу. Мы верили, что это удастся. Мы работали ради этого. И так же мы с вами должны не сдаваться и бороться за то, чтобы вернуть домой всех, всех наших людей, которые до сих пор в российском плену, всех украинских детей, которые были похищены на оккупированной территории и депортированы силой в Россию. Мы должны бороться, чтобы вернуть нормальную жизнь и безопасность каждому городу и каждой украинской общине - всем, кто страдает от российского зла, от российских ударов и кто, к сожалению, в оккупации россии", - добавил Зеленский.

Напомним

В пятницу, 28 июня, президент Владимир Зеленький заявил, что Украине удалось вернуть из российского плена еще десять человек. Среди них - Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.