Украина запустила первую государственную услугу с искусственным интеллектом
Киев • УНН
В Украине заработала первая государственная услуга с поддержкой ИИ в системе "єДозвіл". Она позволяет оформлять ветеринарную лицензию с автоматической проверкой документов.
Детали
С помощью новой услуги теперь можно оформлять ветеринарную лицензию в "еДозвіл", при этом процесс сопровождается автоматической проверкой документов с помощью искусственного интеллекта.
Кроме того, при подаче заявления в "Дії" система "еДозвіл" "за кулисами" проверяет документы и возвращает информацию в "Дію". Это позволяет:
- уменьшает количество отказов;
- ускоряет рассмотрение заявлений;
- снимает с государственных экспертов рутинные проверки.
Напомним
Правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи.
В рамках внедрения стратегии инноваций WINWIN в Украине впервые протестировали 5G-связь на базе учреждения высшего образования. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone.
Также УНН сообщал, что Украина стала одной из первых стран, тестирующих Direct to Cell, позволяя телефонам подключаться к спутнику для отправки сообщений.