Украина запустила первую государственную услугу с искусственным интеллектом

Киев • УНН

 • 104 просмотра

В Украине заработала первая государственная услуга с поддержкой ИИ в системе "єДозвіл". Она позволяет оформлять ветеринарную лицензию с автоматической проверкой документов.

Украина запустила первую государственную услугу с искусственным интеллектом

В Украине заработала первая государственная услуга с поддержкой искусственного интеллекта - в системе "еДозвіл". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

С помощью новой услуги теперь можно оформлять ветеринарную лицензию в "еДозвіл", при этом процесс сопровождается автоматической проверкой документов с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, при подаче заявления в "Дії" система "еДозвіл" "за кулисами" проверяет документы и возвращает информацию в "Дію". Это позволяет:

  • уменьшает количество отказов;
    • ускоряет рассмотрение заявлений;
      • снимает с государственных экспертов рутинные проверки.

        Напомним

        Правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи.

        В рамках внедрения стратегии инноваций WINWIN в Украине впервые протестировали 5G-связь на базе учреждения высшего образования. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone.

        Также УНН сообщал, что Украина стала одной из первых стран, тестирующих Direct to Cell, позволяя телефонам подключаться к спутнику для отправки сообщений.

        Евгений Устименко

        Украина