2170 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
8082 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
42263 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
41398 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 58240 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 77812 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 57994 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 42068 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 43942 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 118260 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна запустила першу державну послугу зі штучним інтелектом

Київ • УНН

 1038 перегляди

В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ у системі "єДозвіл". Вона дозволяє оформлювати ветеринарну ліцензію з автоматичною перевіркою документів.

Україна запустила першу державну послугу зі штучним інтелектом

В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою штучного інтелекту - у системі "єДозвіл". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки України.

Деталі

За допомогою нової послуги відтепер можна оформлювати ветеринарну ліцензію у "єДозвіл", при цьому процес супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту.

Крім того, під час подання заяви у "Дії" система "єДозвіл" "за лаштунками" перевіряє документи і повертає інформацію у "Дію". Це дозволяє:

  • зменшує кількість відмов;
    • пришвидшує розгляд заяв;
      • знімає з державних експертів рутинні перевірки.

        Нагадаємо

        Уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку.

        У межах впровадження стратегії інновацій WINWIN в Україні вперше протестували 5G-зв’язок на базі закладу вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone.

        Також УНН повідомляв, що Україна стала однією з перших країн, що тестує Direct to Cell, дозволяючи телефонам підключатися до супутника для надсилання повідомлень.

        Євген Устименко

        Україна