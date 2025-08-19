Україна запустила першу державну послугу зі штучним інтелектом
Київ • УНН
В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою ШІ у системі "єДозвіл". Вона дозволяє оформлювати ветеринарну ліцензію з автоматичною перевіркою документів.
В Україні запрацювала перша державна послуга з підтримкою штучного інтелекту - у системі "єДозвіл". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економіки України.
Деталі
За допомогою нової послуги відтепер можна оформлювати ветеринарну ліцензію у "єДозвіл", при цьому процес супроводжується автоматичною перевіркою документів за допомогою штучного інтелекту.
Крім того, під час подання заяви у "Дії" система "єДозвіл" "за лаштунками" перевіряє документи і повертає інформацію у "Дію". Це дозволяє:
- зменшує кількість відмов;
- пришвидшує розгляд заяв;
- знімає з державних експертів рутинні перевірки.
Нагадаємо
Уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку.
У межах впровадження стратегії інновацій WINWIN в Україні вперше протестували 5G-зв’язок на базі закладу вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone.
Також УНН повідомляв, що Україна стала однією з перших країн, що тестує Direct to Cell, дозволяючи телефонам підключатися до супутника для надсилання повідомлень.