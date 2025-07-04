Украина вернула военных и гражданских из российского плена: детали
Киев • УНН
4 июля Украина и россия провели обмен пленными, в результате которого домой вернулись военнослужащие ВСУ, включая защитников Мариуполя, а также гражданские лица. Среди освобожденных есть как солдаты, так и офицеры, в возрасте от 20 до 59 лет.
В пятницу, 4 июля, Украина и россия провели очередной обмен пленными – домой вернулась очередная группа защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Детали
Домой вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, в том числе представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Очередной обмен пленными стал возможен в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Как отметили в Координационном штабе, самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет, самому старшему - 59 лет. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров.
Также среди пленных есть те, кто оборонял Мариуполь в 2022 году, а затем провели в российском плену три года. Кроме того, домой вернулись бойцы, защищавшие Украину на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях.
Но не только военных удалось вернуть – среди обменянных были и гражданские, которых россияне лишили свободы.