Україна повернула військових та цивільних з російського полону: нові деталі
Київ • УНН
4 липня Україна та росія провели обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, включно з оборонцями Маріуполя, а також цивільні особи. Серед звільнених є як солдати, так і офіцери, віком від 20 до 59 років.
У п’ятницю, 4 липня, Україна і росія провели черговий обмін полоненими – додому повернулась чергова група захисників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Деталі
Додому повернулись військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Черговий обмін полоненими став можливим відповідно до домовленостей у Стамбулі. Як зазначили у Координаційному штабі, наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, найстаршому - 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.
Також серед полонених є ті, хто обороняв Маріуполь в 2022 році, а потім провели в російському полоні три роки. Крім того, додому повернулись бійці, які захищали Україну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках.
Та не лише військових вдалось повернути – серед обмінених були і цивільні, яких росіяни позбавили волі.
Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео обміну.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими 4 липня.