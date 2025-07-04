Україна повернула військових та цивільних з російського полону: нові деталі

У п’ятницю, 4 липня, Україна і росія провели черговий обмін полоненими – додому повернулась чергова група захисників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Деталі

Додому повернулись військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Черговий обмін полоненими став можливим відповідно до домовленостей у Стамбулі. Як зазначили у Координаційному штабі, наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, найстаршому - 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.

Також серед полонених є ті, хто обороняв Маріуполь в 2022 році, а потім провели в російському полоні три роки. Крім того, додому повернулись бійці, які захищали Україну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках.

Та не лише військових вдалось повернути – серед обмінених були і цивільні, яких росіяни позбавили волі.

Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі - заявили у Координаційному штабі.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео обміну.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими 4 липня.