Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  9653 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  103032 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  102085 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  103406 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102382 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100996 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136695 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157477 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154072 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153988 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  188396 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  229437 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  492789 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  409906 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  455584 просмотра

Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД

Украина нашла семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могут быть переданы партнерами: один из них был обещан Германией, еще четыре находятся на стадии переговоров, и еще два находятся в "поле зрения" Украины.

политика •   •  6654 просмотра
Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД

"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках

В оккупированном Крыму библиотеки получили указания изъять книги, в которых упоминается о Голодоморе, украинской освободительной борьбе, деятельности крымских татар, а также литературу с украинской символикой, например трезубец, поскольку российские власти считают их "нацистскими".

Война •   •  6782 просмотра
"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках

Рада поддержала введение в Украине таможенных практик ЕС

Верховная Рада приняла за основу законопроект, призванный привести таможенное законодательство Украины в соответствие с практикой Европейского Союза, введя такие понятия, как таможенное представительство, разрешения на определенные таможенные режимы, а также положения о перемещении и временном хранении товаров под таможенным контролем.

Экономика •   •  7392 просмотра
Рада поддержала введение в Украине таможенных практик ЕС

В прошлом году в оккупированном Крыму только 197 детей имели доступ к обучению на украинском языке

В 2023 году только 197 детей в аннексированном Крыму имели доступ к образованию на украинском языке, что является резким снижением, вызванным российской оккупацией.

Общество •   •  7160 просмотра
В прошлом году в оккупированном Крыму только 197 детей имели доступ к обучению на украинском языке

Воздушные силы предупредили о "скоростной цели" в сторону Днепра

Воздушные силы Украины предупредили о приближении высокоскоростной вражеской цели в направлении Днепра, что вызвало воздушную тревогу в Днепре и нескольких других регионах, а в Сумах были зафиксированы взрывы.

Война •   •  13000 просмотра
Воздушные силы предупредили о "скоростной цели" в сторону Днепра

Заместитель Сольского Дмитрасевич находится в командировке: в Минагро ответили на заявление прокурора

В ответ на заявление прокурора в Минагро объяснили, что Маркиян Дмитрасевич находится в командировке в Брюсселе с 22 по 28 апреля для участия в разъяснительных встречах между Европейской Комиссией и Украиной в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

политика •   •  11632 просмотра
Заместитель Сольского Дмитрасевич находится в командировке: в Минагро ответили на заявление прокурора

Синегубов: ситуация со сбиванием телебашни в Харькове - не критическая, но показательная

Телебашня в Харькове была повреждена российским ракетным ударом, но телевизионное вещание было восстановлено, и сейчас продолжаются работы по полному восстановлению сигнала, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Общество •   •  11764 просмотра
Синегубов: ситуация со сбиванием телебашни в Харькове - не критическая, но показательная

Взрывы прогремели в Сумах - СМИ

В Сумах прогремели взрывы на фоне усиления обстрелов и сообщений об активности вражеской авиации в регионе.

Война •   •  15310 просмотра
Взрывы прогремели в Сумах - СМИ

"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине победить россию, поскольку эра мира в Европе закончилась.

Война •   •  15672 просмотра
"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба

Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро

Инициированная Латвией Коалиция беспилотников собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины. В частности, Дания и Нидерланды уже объявили о закупке беспилотников на сумму 400 миллионов евро.

Война •   •  13720 просмотра
Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро