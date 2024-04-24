Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД

Украина нашла семь систем противовоздушной обороны Patriot, которые могли бы передать партнеры. Одну из них отправляет Германия, еще по четырем ведутся переговоры, а еще две находятся в "поле его зрения" Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian, передает УНН.

Детали

По словам Кулебы, Украина обнаружила семь систем ПВО Patriot, которые она могла бы использовать для защиты гражданских лиц в крупных городах за пределами Киева. Одну из них передает Германия, еще по четырем ведутся переговоры, а еще две находятся в поле его зрения Украины.

Кулеба добавил, что восьмая система может быть поставлена из США. "Я думаю, что у американской армии, вероятно, есть один запасной вариант", - сказал он.

Bloomberg: Германия требует от США передать Украине еще один комплекс Patriot

Переговоры по их получению были сложными, потому что "страны, которые эксплуатируют эти Patriot, торгуются за компенсацию", - сказал Кулеба, но добавил:

"Я не сомневаюсь, учитывая прогресс, которого мы достигаем, что Patriot будут поставлены, и нужно отдать должное Германии за то, что она сделала первый шаг".

По его словам, такие города, как Харьков, который в этом году неоднократно подвергался вражеским атакам, могут "жить в мире и продолжать промышленное производство", если только союзники Украины примут более жесткий подход к оказанию помощи Украине.

Дополнение

По сообщениям СМИ, Греция и Испания рассматривают возможность поставки Patriot, а Польша и Румыния также владеют батареями.