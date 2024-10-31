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Украина создает спецдепартаменты за рубежом: Зеленский рассказал, как возвращать людей

Украина создает спецдепартаменты за рубежом: Зеленский рассказал, как возвращать людей

Киев  •  УНН

10:52 • 2624 просмотра

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Зеленский анонсировал создание специальных департаментов в Германии и Польше для возвращения украинцев. Президент отметил, что иностранные страны в будущем прекратят социальные выплаты неработающим украинцам, что также станет стимулом возвращаться домой.

В рамках работы над возвращением украинцев из-за границы правительство создаст целевые департаменты в других странах. Начнут с Германии и Польши. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, пишет УНН.

Детали

Президент рассказал, что основы миграционной политики будут изложены во внутреннем Плане победы, который разрабатывается. В то же время, власть планирует усиливать зарубежное присутствие. Для этого правительство создает специальные департаменты, которые будут представлять человеческий капитал. В частности, два представительства будут созданы в Польше и Германии.

Там будут программы трудоустройства в Украине, потому что эти люди потеряли даже информационную связь. Им где-то надо собираться, получать информацию не только из интернета

- сказал Зеленский.

Он назвал возвращение украинцев сложным вопросом, в то же время отметив факт того, что зарубежные правительства настроены оставить у себя только тех украинцев, которые будут работать. В частности, он привел статистические данные о том, что около 300 тыс. украинцев в Германии не работают и не предпринимают попыток трудоустроиться.

Лидеры и страны хотят, чтобы в них остались только те украинцы, которые работают, и ищут способы заставить вернуться в Украину тех украинцев, которые не работают. Эта часть людей вернется, потому что социальные выплаты исчезнут. Страны прекратят им помогать, как только их общества начнут это поддерживать

- рассказал Зеленский.

Он добавил, что часть украинцев ждет завершения войны, чтобы вернуться, когда в Украине будут гарантии безопасности и улучшится экономическая ситуация.

ЕС и НАТО - лучшие гарантии для того, чтобы украинцы возвращались

- отметил он.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о работе над созданием условий для возвращения украинцев. МИД сотрудничает с Еврокомиссией для разработки стратегий поощрения возвращения граждан.

Канада в конце октября примет конференцию по Формуле мира и возвращению украинцев25 октября 2024, 09:29 • 13188 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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