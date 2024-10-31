Украина создает спецдепартаменты за рубежом: Зеленский рассказал, как возвращать людей
Киев • УНН
Зеленский анонсировал создание специальных департаментов в Германии и Польше для возвращения украинцев. Президент отметил, что иностранные страны в будущем прекратят социальные выплаты неработающим украинцам, что также станет стимулом возвращаться домой.
В рамках работы над возвращением украинцев из-за границы правительство создаст целевые департаменты в других странах. Начнут с Германии и Польши. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, пишет УНН.
Детали
Президент рассказал, что основы миграционной политики будут изложены во внутреннем Плане победы, который разрабатывается. В то же время, власть планирует усиливать зарубежное присутствие. Для этого правительство создает специальные департаменты, которые будут представлять человеческий капитал. В частности, два представительства будут созданы в Польше и Германии.
Там будут программы трудоустройства в Украине, потому что эти люди потеряли даже информационную связь. Им где-то надо собираться, получать информацию не только из интернета
Он назвал возвращение украинцев сложным вопросом, в то же время отметив факт того, что зарубежные правительства настроены оставить у себя только тех украинцев, которые будут работать. В частности, он привел статистические данные о том, что около 300 тыс. украинцев в Германии не работают и не предпринимают попыток трудоустроиться.
Лидеры и страны хотят, чтобы в них остались только те украинцы, которые работают, и ищут способы заставить вернуться в Украину тех украинцев, которые не работают. Эта часть людей вернется, потому что социальные выплаты исчезнут. Страны прекратят им помогать, как только их общества начнут это поддерживать
Он добавил, что часть украинцев ждет завершения войны, чтобы вернуться, когда в Украине будут гарантии безопасности и улучшится экономическая ситуация.
ЕС и НАТО - лучшие гарантии для того, чтобы украинцы возвращались
Напомним
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о работе над созданием условий для возвращения украинцев. МИД сотрудничает с Еврокомиссией для разработки стратегий поощрения возвращения граждан.
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