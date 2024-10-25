Канада в конце октября примет конференцию по Формуле мира и возвращению украинцев
Киев • УНН
30-31 октября в Монреале состоится конференция по вопросам человеческого измерения Формулы мира. На ней обсудят возвращение военнопленных, гражданских и депортированных детей рф.
Министерская конференция по Формуле мира состоится 30-31 октября в Монреале, Канада. На ней будут обсуждать дорожную карту по возвращению военнопленных, незаконно задержанных гражданских и депортированных россией украинских детей. Об этом рассказала советник главы ОП Дарья Заривная, передает УНН.
Детали
Как рассказала советник главы ОП, был представлен план действий по реинтеграции детей, переживших депортацию и принудительное перемещение - так называемая Белая книга.
По ее словам, документ является частью комплексной стратегии Украины по возвращению детей и фундаментом для разработки дальнейших планов и механизмов для реинтеграции депортированных и принудительно перемещенных детей.
На следующей неделе книга будет полезной во время работы на Министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале 30-31 октября. Эта конференция соберет министров иностранных дел стран-партнеров Украины и экспертов из международных и общественных организаций
Цель конференции - разработка дорожной карты с практическими решениями по возвращению украинских военнопленных, незаконно задержанных гражданских лиц и депортированных детей.
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