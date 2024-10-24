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План победы содержит все необходимое, чтобы лишить россию альтернатив, кроме справедливого мира - Президент

План победы содержит все необходимое, чтобы лишить россию альтернатив, кроме справедливого мира - Президент

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 08:32  •  5515 просмотра

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Президент Украины представил на саммите Крымской платформы в Латвии План победы, содержащий 5 ключевых пунктов. Зеленский заявил, что в случае реализации плана россия примет участие в Саммите мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что План победы, представленный партнерам, содержит все необходимое, чтобы лишить россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира. Когда и если План победы будет реализован, то россия примет участие в Саммите мира. Об этом Зеленский заявил во время выступления на саммите Крымской платформы в Латвии, передает корреспондент УНН.

россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное, но надо заставлять их делать это. Надо усиливать Украину и наши с вами общие позиции. Украина представила партнерам План победы, который содержит все необходимое, чтобы лишить россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира. Первое - Украина уже давно заслуживает геополитическую определенность, и это приглашение в НАТО, что является правом каждой демократической нации в Европе. Второе - оборона. Мы все заинтересованы в том, чтобы путин не был успешным на фронте. Третье - это сдерживание. Для всех важно, чтобы война закончилась и не возобновилась. Четвертое - это экономическое сотрудничество. Мы должны вместе работать ради экономической силы наших народов. Пятое - это безопасность, мы должны гарантировать надежную безопасность. Все это дает План победы

- сказал Зеленский.

Он сказал, что "когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим россию на Саммите мира".

"Мы увидим увидим реализованной Формулу мира, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план - так называемый внутренний план действий, который бы помог стране выстоять в условиях войны.

Павел Башинский

Павел Башинский

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