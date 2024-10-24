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План перемоги містить усе необхідне, щоб позбавити росію альтернатив, окрім справедливого миру - Президент

Київ • УНН

 • 17053 перегляди

Президент України презентував на саміті Кримської платформи у Латвії План перемоги, що містить 5 ключових пунктів. Зеленський заявив, що у разі реалізації плану росія візьме участь у Саміті миру.

План перемоги містить усе необхідне, щоб позбавити росію альтернатив, окрім справедливого миру - Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що План перемоги, представлений партнерам, містить все необхідне, щоб позбавити росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру. Коли та якщо План перемоги буде реалізований, то росія візьме участь у Саміті миру. Про це Зеленський заявив під час виступу на саміті Кримської платформи у Латвії, передає кореспондент УНН.

росія ухиляється від справжньої дипломатії і не хоче віддавати украдене, але треба примушувати їх робити це. Треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції. Україна представила партнерам План перемоги, який містить все необхідне, щоб позбавити росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру. Перше - Україна вже давно заслуговує на геополітичну визначеність, і це запрошення в НАТО, що є правом кожної демократичної нації в Європі. Друге - оборона. Ми всі зацікавлені у тому, щоб путін не був успішним на фронті. Третє - це стримування. Для всіх важливо, щоб війна закінчилася та не відновилась. Четверте - це економічна співпраця. Ми повинні разом працювати заради економічної сили наших народів. П’яте - це безпека, ми маємо гарантувати надійну безпеку. Все це дає План перемоги

- сказав Зеленський.

Він сказав, що "коли та якщо План перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо росію на Саміті миру".

"Ми побачимо побачимо реалізованою Формулу миру, ми побачимо повністю відновлену дієвість цілей та принципів Статуту ООН", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський готує ще один план - так званий внутрішній план дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.

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