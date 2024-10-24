План перемоги містить усе необхідне, щоб позбавити росію альтернатив, окрім справедливого миру - Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що План перемоги, представлений партнерам, містить все необхідне, щоб позбавити росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру. Коли та якщо План перемоги буде реалізований, то росія візьме участь у Саміті миру. Про це Зеленський заявив під час виступу на саміті Кримської платформи у Латвії, передає кореспондент УНН.

росія ухиляється від справжньої дипломатії і не хоче віддавати украдене, але треба примушувати їх робити це. Треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції. Україна представила партнерам План перемоги, який містить все необхідне, щоб позбавити росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру. Перше - Україна вже давно заслуговує на геополітичну визначеність, і це запрошення в НАТО, що є правом кожної демократичної нації в Європі. Друге - оборона. Ми всі зацікавлені у тому, щоб путін не був успішним на фронті. Третє - це стримування. Для всіх важливо, щоб війна закінчилася та не відновилась. Четверте - це економічна співпраця. Ми повинні разом працювати заради економічної сили наших народів. П’яте - це безпека, ми маємо гарантувати надійну безпеку. Все це дає План перемоги