Канада в кінці жовтня прийме конференцію щодо Формули миру та повернення українців
Київ • УНН
30-31 жовтня у Монреалі відбудеться конференція з питань людського виміру Формули миру. На ній обговорять повернення військовополонених, цивільних та депортованих дітей рф.
Міністерська конференція щодо Формули миру відбудеться 30-31 жовтня у Монреалі, Канада. На ній обговорюватимуть дорожню карту щодо повернення військовополонених, незаконно затриманих цивільних та депортованих росією українських дітей. Про це розповіла радниця глави ОП Дарія Зарівна, передає УНН.
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Як розповіла радниця глави ОП, був представлений план дій щодо реінтеграції дітей, які пережили депортацію та примусове переміщення - так звана Біла книга.
За її словами, документ є частиною комплексної стратегії України з повернення дітей та фундаментом для розробки подальших планів та механізмів для реінтеграції депортованих та примусово переміщених дітей.
Наступного тижня книга буде корисною під час роботи на Міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі 30-31 жовтня. Ця конференція збере міністрів закордонних справ країн-партнерів України та експертів з міжнародних та громадських організацій
Мета конференції - розробка дорожньої карти з практичними рішеннями щодо повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб та депортованих дітей.
План перемоги містить усе необхідне, щоб позбавити росію альтернатив, окрім справедливого миру - Президент24.10.24, 11:32 • 17053 перегляди