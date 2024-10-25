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Канада в кінці жовтня прийме конференцію щодо Формули миру та повернення українців

Київ • УНН

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30-31 жовтня у Монреалі відбудеться конференція з питань людського виміру Формули миру. На ній обговорять повернення військовополонених, цивільних та депортованих дітей рф.

Канада в кінці жовтня прийме конференцію щодо Формули миру та повернення українців

Міністерська конференція щодо Формули миру відбудеться 30-31 жовтня у Монреалі, Канада. На ній обговорюватимуть дорожню карту щодо повернення військовополонених, незаконно затриманих цивільних та депортованих росією українських дітей. Про це розповіла радниця глави ОП Дарія Зарівна, передає УНН

Деталі 

Як розповіла радниця глави ОП, був представлений план дій щодо реінтеграції дітей, які пережили депортацію та примусове переміщення - так звана  Біла книга. 

За її словами, документ є частиною комплексної стратегії України з повернення дітей та фундаментом для розробки подальших планів та механізмів для реінтеграції депортованих та примусово переміщених дітей.

 Наступного тижня книга буде корисною під час роботи на Міністерській конференції з питань людського виміру Формули миру в Монреалі 30-31 жовтня. Ця конференція збере міністрів закордонних справ країн-партнерів України та експертів з міжнародних та громадських організацій

- розповіла Зарівна.

Мета конференції - розробка дорожньої карти з практичними рішеннями щодо повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб та депортованих дітей.

План перемоги містить усе необхідне, щоб позбавити росію альтернатив, окрім справедливого миру - Президент24.10.24, 11:32 • 17053 перегляди

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