В июле 2024 года Украина уменьшила импорт электроэнергии на 2% по сравнению с июнем 2024 года, он составил 837,8 тыс. МВт-ч. Об этом свидетельствует мониторинг ExPro Electricity, пишет УНН.

За месяц поставки выросли только из Венгрии, на 5,5%, и из Польши, на 10%. По остальным направлениям (Словакия, Молдова, Румыния) импорт электроэнергии сократился. Наибольшую долю в структуре импорта и в дальнейшем занимает Венгрия - 45%, на втором месте - Польша (19%), на третьем - Румыния (18%). Остальные - Словакия и Молдова - говорится в сообщении.

С 10 по 21 июля, во время аномальной жары, импорт электроэнергии из Молдовы был временно приостановлен решением местного оператора системы передачи в рамках мер по энергетической безопасности. Также, 23 июля не осуществлялся импорт электроэнергии из Словакии.

«В июле 2024 г. Украина сократила импорт электроэнергии на 2% по сравнению с июнем 2024 г. - до 837,8 тыс МВт-ч», - добавили они.

По расчетам ExPro Electricity, средняя почасовая мощность импорта в июле составила 1126 МВт. Больше всего электроэнергии импортировали в 18 часов - средний показатель за это время составил 1308 МВт.

Напомним,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает с партнерами ENTSO-E над тем, чтобы до наступления зимы увеличить возможности Украины в импорте электроэнергии.