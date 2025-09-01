Украина рассчитывает на поддержку Германии: Зеленский встретился с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами двух коалиционных фракций немецкого Бундестага Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем, чтобы скоординировать следующие совместные шаги в дипломатии и обсудить продолжение финансовой и оборонной поддержки нашей страны, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил ФРГ и весь немецкий народ за европейское лидерство в оказании помощи и особо отметил вклад Германии в укрепление ПВО и участие в новой инициативе PURL.

"Мы благодарны за системы Patriot и ракеты к этим системам, а также за системы вашего отечественного производства IRIS-T. Для нас это важно, потому что это жизнь наших людей. Сегодня у нас первое сентября. И это возможность для детей пойти в школу, возможность для людей работать и возможность наполнять украинский бюджет, наполнять нашу экономику", – сказал Президент.

Во время встречи говорили о дальнейшем укреплении украинского воздушного щита.

Йенс Шпан отметил, что на следующий год правительство Германии заложило 9 млрд евро на помощь Украине.

"Для нас очень важно четко говорить в Европе и в Германии о жестокости этой войны. Мы заверяем, что правительство и парламент и в дальнейшем будут поддерживать вас. Для нас также важно показать этой поездкой, что есть единство в немецком Бундестаге", – заявил он.

Стороны подробно обсудили дипломатические усилия, важность прекращения огня, а также наработки гарантий безопасности. Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня прошло две недели с момента переговоров с Президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне. За это время Россия не проявила никакого намерения относительно готовности к встрече на уровне лидеров, вместо этого наносила удары по украинским городам и общинам и убила десятки украинцев.

Глава государства акцентировал, что только сильные шаги могут изменить поведение россиян. Именно поэтому Украина рассчитывает на поддержку Германии в увеличении давления на Россию.

Добавим

Представители немецкой делегации также рассказали, что сегодня были в Буче, где россияне совершали зверства во время оккупации в марте 2022 года, и почтили память погибших в Киеве на месте удара баллистической ракетой в ночь на 28 августа и павших украинских воинов у мемориала на площади Независимости.

"Очень важно найти возможность для прекращения огня. Сегодня в Украине первый день учебы. Надо сделать все, чтобы детям не приходилось слышать сигналы тревоги, но сегодня они их слышали и были вынуждены снова идти в укрытие. Мы как лидеры фракций будем этому (прекращению огня. – Ред.) способствовать", – сказал Маттиас Мирш.

