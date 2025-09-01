$41.320.06
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
15:53 • 12259 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 22754 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 29825 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 168608 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 98934 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 178107 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 185350 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
1 сентября, 05:46 • 157536 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 126872 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
Украина рассчитывает на поддержку Германии: Зеленский встретился с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Президент Зеленский встретился с лидерами немецких фракций для координации дипломатии и обсуждения поддержки. Германия заложила 9 миллиардов евро помощи Украине на следующий год.

Украина рассчитывает на поддержку Германии: Зеленский встретился с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами двух коалиционных фракций немецкого Бундестага Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем, чтобы скоординировать следующие совместные шаги в дипломатии и обсудить продолжение финансовой и оборонной поддержки нашей страны, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил ФРГ и весь немецкий народ за европейское лидерство в оказании помощи и особо отметил вклад Германии в укрепление ПВО и участие в новой инициативе PURL.

"Мы благодарны за системы Patriot и ракеты к этим системам, а также за системы вашего отечественного производства IRIS-T. Для нас это важно, потому что это жизнь наших людей. Сегодня у нас первое сентября. И это возможность для детей пойти в школу, возможность для людей работать и возможность наполнять украинский бюджет, наполнять нашу экономику", – сказал Президент.

Во время встречи говорили о дальнейшем укреплении украинского воздушного щита.

Йенс Шпан отметил, что на следующий год правительство Германии заложило 9 млрд евро на помощь Украине.

"Для нас очень важно четко говорить в Европе и в Германии о жестокости этой войны. Мы заверяем, что правительство и парламент и в дальнейшем будут поддерживать вас. Для нас также важно показать этой поездкой, что есть единство в немецком Бундестаге", – заявил он.

Стороны подробно обсудили дипломатические усилия, важность прекращения огня, а также наработки гарантий безопасности. Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня прошло две недели с момента переговоров с Президентом США и европейскими лидерами в Вашингтоне. За это время Россия не проявила никакого намерения относительно готовности к встрече на уровне лидеров, вместо этого наносила удары по украинским городам и общинам и убила десятки украинцев.

Глава государства акцентировал, что только сильные шаги могут изменить поведение россиян. Именно поэтому Украина рассчитывает на поддержку Германии в увеличении давления на Россию.

Добавим

Представители немецкой делегации также рассказали, что сегодня были в Буче, где россияне совершали зверства во время оккупации в марте 2022 года, и почтили память погибших в Киеве на месте удара баллистической ракетой в ночь на 28 августа и павших украинских воинов у мемориала на площади Независимости.

"Очень важно найти возможность для прекращения огня. Сегодня в Украине первый день учебы. Надо сделать все, чтобы детям не приходилось слышать сигналы тревоги, но сегодня они их слышали и были вынуждены снова идти в укрытие. Мы как лидеры фракций будем этому (прекращению огня. – Ред.) способствовать", – сказал Маттиас Мирш.

Франция и Германия собираются усилить ПВО Украины после российской атаки29.08.25, 17:05 • 3615 просмотров

Антонина Туманова

