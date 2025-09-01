Україна розраховує на підтримку Німеччини: Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу

$41.320.06
48.200.06
ukenru
18:36 • 5064 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53 • 12769 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 23274 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 30414 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 171272 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 100091 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 180232 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 187549 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 159177 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 128149 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.6м/с
63%
746мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 127409 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 126543 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 114791 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 112437 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 105151 перегляди
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 23274 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo1 вересня, 09:46 • 67102 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 180232 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 187549 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 159177 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo18:36 • 5064 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 32681 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 162278 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 290850 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 310281 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
TikTok
Instagram
MIM-104 Patriot
Bild

Україна розраховує на підтримку Німеччини: Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з лідерами німецьких фракцій для координації дипломатії та обговорення підтримки. Німеччина заклала 9 мільярдів євро допомоги Україні на наступний рік.

Україна розраховує на підтримку Німеччини: Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами двох коаліційних фракцій німецького Бундестагу Єнсом Шпаном і Маттіасом Міршем, щоб скоординувати наступні спільні кроки в дипломатії й обговорити продовження фінансової та оборонної підтримки нашої країни, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував ФРН і всьому німецькому народові за європейське лідерство в наданні допомоги та особливо відзначив внесок Німеччини у зміцнення ППО та участь у новій ініціативі PURL.

"Ми вдячні за системи Patriot і ракети до цих систем, а також за системи вашого вітчизняного виробництва IRIS-T. Для нас це важливо, тому що це життя наших людей. Сьогодні в нас перше вересня. І це можливість для дітей піти в школу, можливість для людей працювати й можливість наповнювати український бюджет, наповнювати нашу економіку", – сказав Президент.

Під час зустрічі говорили про подальше зміцнення українського повітряного щита.

Єнс Шпан зазначив, що на наступний рік уряд Німеччини заклав 9 млрд євро на допомогу Україні.

"Для нас дуже важливо чітко говорити у Європі та в Німеччині про жорстокість цієї війни. Ми запевняємо, що уряд і парламент і надалі підтримуватимуть вас. Для нас також важливо показати цією поїздкою, що є єдність у німецькому Бундестазі", – заявив він.

Сторони детально обговорили дипломатичні зусилля, важливість припинення вогню, а також напрацювання гарантій безпеки. Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні минуло два тижні з моменту переговорів із Президентом США та європейськими лідерами у Вашингтоні. За цей час Росія не проявила жодного наміру щодо готовності до зустрічі на рівні лідерів, натомість завдавала ударів по українських містах і громадах та вбила десятки українців.

Глава держави акцентував, що лише сильні кроки можуть змінити поведінку росіян. Саме тому Україна розраховує на підтримку Німеччини у збільшенні тиску на росію.

Додамо

Представники німецької делегації також розповіли, що сьогодні були в Бучі, де росіяни вчиняли звірства під час окупації в березні 2022 року, і вшанували пам’ять загиблих у Києві на місці удару балістичною ракетою в ніч на 28 серпня та полеглих українських воїнів біля меморіалу на майдані Незалежності.

"Дуже важливо знайти можливість для припинення вогню. Сьогодні в Україні перший день навчання. Треба зробити все, щоб дітям не доводилося чути сигнали тривоги, але сьогодні вони їх чули та були змушені знову йти в укриття. Ми як лідери фракцій будемо цьому (припиненню вогню. – Ред.) сприяти", – сказав Маттіас Мірш.

Франція та Німеччина збираються посилити ППО України після російської атаки29.08.25, 17:05 • 3615 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Майдан Незалежності
Бундестаг
Вашингтон
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ