Украина производит уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц - Зеленский

Уже почти 20 САУ "Богдана" в месяц производит Украина. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Завершил визит к нашим друзьям из Северной Европы - был уже четвертый саммит Украина - государства-нордики. Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. Очень продуктивно. Договорились о новых пакетах поддержки для нашей обороны, также для нашей энергетики. Много говорили и об инвестициях в наше производство оружия, именно в Украине, и о развитии совместных оборонных проектов", - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что есть датская модель, которая позволяет привлекать финансы от партнеров именно в украинское оборонное производство.

"В частности, делаем артиллерию - уже почти 20 "богдан" в месяц, хорошие результаты и в других направлениях. Будет больше результатов. Снаряды, техника, дроны - все необходимое. Я благодарен всем, кто нам помогает", - сказал Зеленский.

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Также по его словам, Украина продолжает работу по ПВО.

"В частности, на саммите НАТО в Вашингтоне была абсолютно четкая, конкретная договоренность относительно систем ПВО для Украины, а также - комплектации бригад. Сейчас это еще не реализовано полностью. И мы очень рассчитываем, что наши парнтеры нордики помогут нам с этим в контактах с другими партнерами. Договоренности должны выполняться. И тем более в условиях такой войны", - отметил Зеленский.

Президент выразил благодарность всем странам Северной Европы за поддержку Плана победы - это стратегия действий, которая уже на столе.

"Мы готовы слышать предложения других государств, другие взгляды, пожалуйста. Но пока четкое, просчитанное видение дальнейших действий вместе с партнерами есть в нашем Плане победы. Главное - найти решимость выполнить пункты, и это точно приблизит мир. Благодарен также и за полное понимание нашей логики относительно приглашения в НАТО для Украины", - заявил Зеленский.

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