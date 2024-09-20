Дания перечислила 40,7 млн евро на производство САУ «Богдана» для Украины

Минобороны Украины получило первые 40,7 млн евро из анонсированного пакета помощи от Дании. Средства направлены на производство 18 новейших украинских САУ «Богдана», сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.



«Первые 40.7 млн евро из пакета помощи от Дании в украинское производство уже на счетах Минобороны», - написал Умеров в Facebook.

По его словам, Дания выделила всего 50 миллионов евро на производство 18 новейших артиллерийских и, главное, украинских САУ «Богдана».

«Пример Дании - это сигнал всем нашим партнерам о важности инвестирования в украинскую оборонную промышленность», - указал Умеров.

Напомним

В июне было подписано официальное соглашение о сотрудничестве между Данией и Украиной, и соглашение о закупке артиллерийских снарядов украинского производства является первой реализацией этого проекта.