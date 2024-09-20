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Данія перерахувала 40,7 млн євро на виробництво САУ "Богдана" для України

Данія перерахувала 40,7 млн євро на виробництво САУ "Богдана" для України

Київ • УНН

 • 13504 перегляди

Міноборони України отримало перші 40,7 млн євро з пакету допомоги від Данії для виробництва 18 САУ "Богдана". Загальна сума допомоги складає 50 млн євро на виробництво української артилерії.

Міноборони України отримало перші 40,7 млн євро з анонсованого пакету допомоги від Данії. Кошти спрямовані на виробництво 18 новітніх українських САУ "Богдана", повідомив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН

"Перші 40.7 млн євро з пакету допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони", - написав Умєров у Facebook. 

За його словами, Данія виділила загалом 50 мільйонів євро на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана".

"Приклад Данії — це сигнал усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість", - вказав Умєров.

Нагадаємо 

 У червні було підписано офіційну угоду про співпрацю між Данією та Україною, і угода про закупівлю артилерійських снарядів українського виробництва є першою реалізацією цього проєкту. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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