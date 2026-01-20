Украина призвала МАГАТЭ отреагировать на угрозу ядерным объектам из-за атак рф - Сибига

$43.180.08
11:08 • 4630 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 14571 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 15902 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 18405 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 18606 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 16536 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 35589 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 66477 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51744 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 50372 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Популярные новости
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации20 января, 03:37 • 20233 просмотра
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направленииVideo20 января, 04:30 • 14973 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 34308 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго20 января, 06:23 • 36024 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 26837 просмотра
публикации
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 11728 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 26939 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 64524 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 70965 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 68346 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Гренландия
Днепр
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 31607 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 46982 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 39900 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 44377 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 56220 просмотра
Украина призвала МАГАТЭ отреагировать на угрозу ядерным объектам из-за атак рф - Сибига

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру создают риски для ядерных объектов. Украина призывает МАГАТЭ отреагировать на действия россии, которая использует ядерный риск как инструмент принуждения.

Украина призвала МАГАТЭ отреагировать на угрозу ядерным объектам из-за атак рф - Сибига

Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, создавая риски отключения электроснабжения для ядерных объектов — включая Чернобыльскую и другие АЭС. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Российские безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность. Хотя российские должностные лица говорят о "важности" линий электропередач, их войска намеренно поражают подстанции, прямо ставя под угрозу ядерную безопасность и игнорируя повторные предупреждения МАГАТЭ. Это не имеет никакого отношения к "Атомам за мир". Это использование ядерного риска как инструмента принуждения

- говорится в сообщении.

Сибига отметил, что Украина усиливает свое взаимодействие с МАГАТЭ.

"Мы призываем Совет управляющих МАГАТЭ отреагировать решительно и безотлагательно созвать заседание Совета управляющих и принять решение относительно присутствия России в Совете. Наша позиция заключается в том, что государству-террористу, которое намеренно создает риски для ядерной безопасности, там нет места", - добавил Сибига.

МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности20.01.26, 13:00 • 14571 просмотр

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Энергоатом
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Андрей Сибига
Международное агентство по атомной энергии
Украина