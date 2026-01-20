Украина призвала МАГАТЭ отреагировать на угрозу ядерным объектам из-за атак рф - Сибига
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру создают риски для ядерных объектов. Украина призывает МАГАТЭ отреагировать на действия россии, которая использует ядерный риск как инструмент принуждения.
Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, создавая риски отключения электроснабжения для ядерных объектов — включая Чернобыльскую и другие АЭС. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.
Российские безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность. Хотя российские должностные лица говорят о "важности" линий электропередач, их войска намеренно поражают подстанции, прямо ставя под угрозу ядерную безопасность и игнорируя повторные предупреждения МАГАТЭ. Это не имеет никакого отношения к "Атомам за мир". Это использование ядерного риска как инструмента принуждения
Сибига отметил, что Украина усиливает свое взаимодействие с МАГАТЭ.
"Мы призываем Совет управляющих МАГАТЭ отреагировать решительно и безотлагательно созвать заседание Совета управляющих и принять решение относительно присутствия России в Совете. Наша позиция заключается в том, что государству-террористу, которое намеренно создает риски для ядерной безопасности, там нет места", - добавил Сибига.
