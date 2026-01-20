Украина призвала МАГАТЭ отреагировать на угрозу ядерным объектам из-за атак рф - Сибига

Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, создавая риски отключения электроснабжения для ядерных объектов — включая Чернобыльскую и другие АЭС. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Российские безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность. Хотя российские должностные лица говорят о "важности" линий электропередач, их войска намеренно поражают подстанции, прямо ставя под угрозу ядерную безопасность и игнорируя повторные предупреждения МАГАТЭ. Это не имеет никакого отношения к "Атомам за мир". Это использование ядерного риска как инструмента принуждения - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что Украина усиливает свое взаимодействие с МАГАТЭ.

"Мы призываем Совет управляющих МАГАТЭ отреагировать решительно и безотлагательно созвать заседание Совета управляющих и принять решение относительно присутствия России в Совете. Наша позиция заключается в том, что государству-террористу, которое намеренно создает риски для ядерной безопасности, там нет места", - добавил Сибига.

МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности