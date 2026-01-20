Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на загрозу ядерним об’єктам через атаки рф - Сибіга

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, створюючи ризики відключення електропостачання для ядерних об’єктів — включно з Чорнобильською та іншими АЕС. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Російські безрозсудні атаки ставлять під загрозу ядерну безпеку. Хоча російські посадовці говорять про "важливість" ліній електропередач, їхні війська навмисно вражають підстанції, прямо ставлячи під загрозу ядерну безпеку і ігноруючи повторні попередження МАГАТЕ. Це не має жодного відношення до "Атомів за мир". Це використання ядерного ризику як інструмента примусу - йдеться у повідомленні.

Сибіга зазначив, що Україна посилює свою взаємодію з МАГАТЕ.

"Ми закликаємо Раду директорів МАГАТЕ відреагувати рішуче і невідкладно скликати засідання Ради директорів та ухвалити рішення щодо присутності Росії в Раді. Наша позиція полягає в тому, що державі-терористу, яка навмисно створює ризики для ядерної безпеки, там немає місця", - додав Сибіга.

