Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на загрозу ядерним об’єктам через атаки рф - Сибіга

11:08 • 4476 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 14300 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 15664 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 18164 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 18440 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 16441 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 35493 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 66389 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 51706 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 50343 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 20135 перегляди
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 14861 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 34184 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 35878 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 26631 перегляди
Публікації
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 11554 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 26637 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 64356 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 70803 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 68166 перегляди
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 31507 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 46874 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 39813 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 44293 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 56126 перегляди
Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на загрозу ядерним об’єктам через атаки рф - Сибіга

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Міністерство закордонних справ України заявляє, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру створюють ризики для ядерних об'єктів. Україна закликає МАГАТЕ відреагувати на дії росії, яка використовує ядерний ризик як інструмент примусу.

Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на загрозу ядерним об’єктам через атаки рф - Сибіга

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, створюючи ризики відключення електропостачання для ядерних об’єктів — включно з Чорнобильською та іншими АЕС. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Російські безрозсудні атаки ставлять під загрозу ядерну безпеку. Хоча російські посадовці говорять про "важливість" ліній електропередач, їхні війська навмисно вражають підстанції, прямо ставлячи під загрозу ядерну безпеку і ігноруючи повторні попередження МАГАТЕ. Це не має жодного відношення до "Атомів за мир". Це використання ядерного ризику як інструмента примусу

- йдеться у повідомленні.

Сибіга зазначив, що Україна посилює свою взаємодію з МАГАТЕ.

"Ми закликаємо Раду директорів МАГАТЕ відреагувати рішуче і невідкладно скликати засідання Ради директорів та ухвалити рішення щодо присутності Росії в Раді. Наша позиція полягає в тому, що державі-терористу, яка навмисно створює ризики для ядерної безпеки, там немає місця", - додав Сибіга.

МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки20.01.26, 13:00 • 14294 перегляди

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Андрій Сибіга
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна