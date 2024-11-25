Украина потратила почти 3,3 млрд долл. на импорт авто: какие страны поставляют больше всего
Киев • УНН
За 9 месяцев 2024 года Украина импортировала 239 тысяч легковых автомобилей на сумму $3,3 млрд. Германия, США и Китай стали главными поставщиками авто в Украину.
За девять месяцев 2024 года Украина импортировала 239 тысяч легковых автомобилей, потратив почти 3,3 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, количество ввезенных авто выросло на 9%, а их общая таможенная стоимость - на 14%. Пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.
По данным Госстата, с января по сентябрь 2024 года Украина импортировала 239 тысяч легковых автомобилей (новых и бывших в употреблении). Этот показатель на 9% превышает данные за аналогичный период 2023 года.
Общая таможенная стоимость ввезенных авто составила 3,276 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.
Больше всего автомобилей было импортировано из Германии - 47,5 тысяч единиц. В тройку лидеров среди экспортеров также вошли США и Китай.
ТОП-10 стран-поставщиков легковых авто:
1. Германия - 47 527 ед;
2. США - 37 367 ед;
3. Китай - 28 653 ед;
4. Япония - 24 065 ед;
5. Франция - 12 565 ед;
6. Корея - 12 497 ед;
7. Чехия - 10 501 ед;
8. Словакия - 10 361 ед;
9. Великобритания - 10 151 ед;
10. Мексика - 10 066 ед.
Напомним,
Украинцы все чаще выбирают для покупки подержанные электрокары. В октябре среди импортируемых автомобилей в возрасте до 5 лет наибольшую долю зарегистрированных транспортных средств составляли электромобили - 44%.