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Украина потратила почти 3,3 млрд долл. на импорт авто: какие страны поставляют больше всего

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За 9 месяцев 2024 года Украина импортировала 239 тысяч легковых автомобилей на сумму $3,3 млрд. Германия, США и Китай стали главными поставщиками авто в Украину.

За девять месяцев 2024 года Украина импортировала 239 тысяч легковых автомобилей, потратив почти 3,3 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом, количество ввезенных авто выросло на 9%, а их общая таможенная стоимость - на 14%. Пишет УНН со ссылкой на Укравтопром.

По данным Госстата, с января по сентябрь 2024 года Украина импортировала 239 тысяч легковых автомобилей (новых и бывших в употреблении). Этот показатель на 9% превышает данные за аналогичный период 2023 года.

Общая таможенная стоимость ввезенных авто составила 3,276 миллиарда долларов, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом.

Больше всего автомобилей было импортировано из Германии - 47,5 тысяч единиц. В тройку лидеров среди экспортеров также вошли США и Китай.

ТОП-10 стран-поставщиков легковых авто:

1. Германия - 47 527 ед;

2. США - 37 367 ед;

3. Китай - 28 653 ед;

4. Япония - 24 065 ед;

5. Франция - 12 565 ед;

6. Корея - 12 497 ед;

7. Чехия - 10 501 ед;

8. Словакия - 10 361 ед;

9. Великобритания - 10 151 ед;

10. Мексика - 10 066 ед.

Напомним,

Украинцы все чаще выбирают для покупки подержанные электрокары. В октябре среди импортируемых автомобилей в возрасте до 5 лет наибольшую долю зарегистрированных транспортных средств составляли электромобили - 44%.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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