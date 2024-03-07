Украина помогла Молдове избежать попытки российского переворота - Зеленский

Благодаря информации от украинской разведки Молдова была готова к российским попыткам беспорядков в стране. Об этом в интервью итальянскому телеканалу Rai1 рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

По его словам, украинская разведка помогла Молдове избежать российской попытки переворота. В то же время глава государства предупредил, что Молдова, как и страны Балтии остаются в до сих пор риска.

россия хочет вторгнуться в Молдову. Однако Украина поделилась своей разведывательной информацией, и Молдова была готова к государственному перевороту со стороны России. Риска удалось избежать благодаря нашей разведке. Нападение на Молдову, однако, не является невозможным, страна подвергается риску, как Казахстан и страны Балтии - заявил Владимир Зеленский.

Молдова не обращалась к Украине с запросами о военной помощи - Зеленский

Дополнение

Зимой президент Молдовы Майя Санду заявила, что в этом году весной Россия снова попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове

По ее словам, все это время Россия пыталась дестабилизировать порядок и власть в Кишиневе, пытаясь использовать режим в приднестровском регионе.

Напомним,

Молдова решила приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе, ссылаясь на выход России из договора. В Кишиневе говорят, что со времени подписания документа ситуация в Европе кардинально изменились.