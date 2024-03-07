Україна допомогла Молдові уникнути спроби російського перевороту - Зеленський
Київ • УНН
Україна поділилася з Молдовою розвідданими, які допомогли країні підготуватися до спроби російського перевороту і уникнути його, але Молдова, як і інші країни регіону, залишається під загрозою потенційної російської агресії.
Завдяки інформації від української розвідки Молдова була готова до російських спроб заворушень у країні. Про це в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1 розповів президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Деталі
За його словами, українська розвідка допомогла Молдові уникнути російської спроби перевороту. Водночас глава держави попередив, що Молдова, як і країни Балтії залишаються в досі ризику.
росія хоче вторгнутися в Молдову. Однак Україна поділилася своєю розвідувальною інформацією, і Молдова була готова до державного перевороту з боку росії. Ризику вдалося уникнути завдяки нашій розвідці. Напад на Молдову, однак, не є неможливим, країна піддається ризику, як Казахстан і країни Балтії
Молдова не зверталася до України із запитами про військову допомогу – Зеленський25.02.24, 20:22 • 31450 переглядiв
Доповнення
Взимку президентка Молдови Мая Санду заявила, що цьогоріч навесні росія знову спробує дестабілізувати ситуацію у Молдові
За її словами, весь цей час Росія намагалася дестабілізувати порядок та владу в Кишиневі, намагаючись використати режим у придністровському регіоні.
Нагадаємо
Молдова вирішила призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, посилаючись на вихід росії з договору. У Кишиневі кажуть, що з часу підписання документа ситуація в Європі кардинально змінились.