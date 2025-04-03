Украина поднялась на 73-е место в рейтинге самых сильных паспортов мира
Киев • УНН
Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, разделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.
Украина заняла 73-е место в рейтинге самых сильных паспортов в мире по версии Nomad Passport Index 2025, пишет УНН.
Детали
Первое место среди 199 стран - у Ирландии. Причем это впервые, когда североевропейская страна заняла первое место в ежегодном рейтинге.
Украина поделила 73-ю позицию с Колумбией, Тувалу и Сальвадором.
В прошлогоднем рейтинге Украина занимала 76-е место.
Рейтинг анализирует паспорта по пяти критериям: удобство путешествий, налоговая политика, глобальное восприятие, возможность получить двойное гражданство и личные свободы.
Европейские страны занимают девять мест в первой десятке, от много лет мощной Швейцарии до малых государств Люксембурга и Мальты.
Паспорта Объединенных Арабских Эмиратов и Новой Зеландии за пределами Европы имеют самый высокий рейтинг, оба занимают 10-е место.
Паспорт Украины поднялся на 30-е место в мировом рейтинге08.01.25, 16:45 • 25251 просмотр