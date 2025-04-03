Україна піднялася на 73-тє місце в рейтингу найсильніших паспортів світу
Київ • УНН
Україна посіла 73-тю позицію в рейтингу найсильніших паспортів світу, поділивши її з Колумбією, Тувалу та Сальвадором. Перше місце отримала Ірландія, обігнавши інші європейські країни.
Україна зайняла 73-тє місце у рейтингу найсильніших паспортів у світі за версією Nomad Passport Index 2025, пише УНН.
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Перше місце серед 199 країн - в Ірландії. При чому це вперше, коли північноєвропейська країна посіла перше місце в щорічному рейтингу.
Україна поділила 73-тю позицію з Колумбією, Тувалу та Сальвадором.
У торішньому рейтингу Україна мала 76-те місіце.
Рейтинг аналізує паспорти за п'ятьма критеріями: зручність подорожей, податкова політика, глобальне сприйняття, можливість отримати подвійне громадянство та особисті свободи.
Європейські країни займають дев'ять місць у першій десятці, від багато років потужної Швейцарії до малих держав Люксембургу та Мальти.
Паспорти Об’єднаних Арабських Еміратів і Нової Зеландії за межами Європи мають найвищий рейтинг, обидва посідають 10-е місце.
Паспорт України піднявся на 30-е місце у світовому рейтингу08.01.25, 16:45 • 25251 перегляд